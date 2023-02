Abstract

BACKGROUND: Bicycles have been a popular means of transport for many years. Especially in times of increased climate discussion, the bicycle has moved further into focus as an environmentally friendly and cost-effective means of transport. Bike lanes and roads are becoming more crowded and new means of transport such as pedelecs or e‑scooters are emerging.



METHODS: A total of four studies by Münster University Hospital on bicycle accidents and the official accident statistics of the Münster police were compared. In the period from 2009 to 2019, three studies were conducted that considered all bicycle accidents and one study that only considered pedelec riders separately.



RESULTS: The age distribution as well as main causes of accidents remained almost the same over the years. The number of pedelec accidents has increased. Pedelec riders have a higher average age and a higher proportion of intensive care stays; however, this cohort also has a high rate of helmet wearers. Overall, the willingness to wear a helmet seems to have increased.



CONCLUSION: It should be considered that with increasing bicycle traffic, safety measures must be increased accordingly. In this respect, accident prevention should focus on three major areas, engineering, education and enforcement.



===



Hintergrund



Fahrräder sind seit vielen Jahren ein beliebtes Verkehrsmittel. Gerade in Zeiten der verstärkten Klimadiskussion ist das Fahrrad als umweltfreundliches und kostengünstiges Verkehrsmittel weiter in den Fokus gerückt. Die Radwege und Straßen werden immer voller, und neue Verkehrsmittel wie Pedelecs oder E‑Scooter kommen auf.



Methoden



Es wurden insgesamt 4 Studien des Universitätsklinikum Münster zu Fahrradunfällen und die amtliche Unfallstatistik der Polizei Münster miteinander verglichen. Im Zeitraum von 2009 bis 2019 wurden 3 Studien durchgeführt, die alle Fahrradunfälle, und eine Studie, welche nur Pedelecfahrer gesondert berücksichtigt.



Ergebnisse



Die Altersverteilung sowie Hauptunfallursachen sind über die Jahre hinweg nahezu gleich geblieben. Die Anzahl an Pedelecunfällen hat zugenommen. Pedelecfahrer weisen ein höheres Durchschnittsalter und einen höheren Anteil an intensivstationären Aufenthalten auf. Jedoch weist gerade diese Kohorte auch eine hohe Quote an Helmträgern auf. Insgesamt scheint die Bereitschaft zum Tragen eines Helmes gestiegen zu sein.



Schlussfolgerung



Es ist zu bedenken, dass bei zunehmendem Radverkehr die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend erhöht werden müssen. Dabei sollte sich die Unfallverhütung auf 3 große Bereiche konzentrieren: Technik, Erziehung, Durchsetzung.

