Abstract

Lambert PM, Welker MH. Revisiting traumatic injury risk and agricultural intensification: Postcranial fracture frequency at Cerro Oreja in the Moche Valley of north coastal Peru. Am J Phys Anthropol. 2019 May;169(1):143-151.



doi: 10.1002/ajpa.23801. Epub 2019 Feb 19. PMID: 30785232.



This article corrects the following:



Page 148, Table 3, column 2 (Time period): for Burial nos. 125, 653.1, 761, 784, and 532.1 time period should be "G-Pr" (Gallinazo-Prestructural). These corrections do not alter findings in any way and represent updated chronological information.



We apologize for this error.

