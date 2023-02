Abstract

OBJECTIVES: To study the prevalence and characteristics of the patients who consulted in the emergency department for attempted suicide in 2021 and to compare them with those carried out in the pre-Covid period in 2019.



METHODS: Retrospective cross-sectional study between January 1 and December 31, 2019 and 2021. Demographic, clinical variables (history, psychiatric medication, toxic abuse, mental health follow-up, and previous suicide attempt) and characteristics of the current suicide episode (mechanism, triggering reason, and patient destination) were included.



RESULTS: They consulted 125 patients in 2019 and 173 in 2021, mean age 38.8±15.2 and 37.9±18.5 years, women 56.8% and 67.6%. They presented: previous suicide attempt, men 20.4% and 19.6%, women 40.8% and 31.6%; substance use disorder, men 51.8% and 46.4%, women 39.4% and 17.1%, due to alcohol, men 78.6% and 88.5%, women 82.1% and 70%. Characteristics of the autolytic episode: pharmacological cause, 68.8% in 2019, 70.5% in 2021, benzodiazepines (81.3% and 70.2%); toxic (30.4% and 16.8%), alcohol (78.9% and 86.2%), medication more associated with alcohol (benzodiazepines, 56.2% and 59.1%); self-harm (11.2% and 8.7%). Destination of the patients: outpatient psychiatric follow-up (84% and 71.7%), hospital admission (8.8% and 11%).



CONCLUSIONS: There was an increase in consultations of 38.4%, the majority were women, who also presented a higher prevalence of previous suicide attempt; men presented more substance use disorder. The most frequent autolytic mechanism was drugs, especially benzodiazepines. The most used toxicant was alcohol, most of the time associated with benzodiazepines. Upon discharge, most patients were referred to the mental health unit.



===



Objetivo



Estudiar la prevalencia y las características de los pacientes que consultaron en urgencias por intento autolítico en 2021 y compararlas con las de época precovid en 2019.

Método



Estudio transversal retrospectivo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y de 2021. Se incluyeron variables demográficas, clínicas (antecedentes, medicación psiquiátrica, abuso de tóxicos, seguimiento en salud mental, intento autolítico previo) y características del episodio autolítico actual (mecanismo, motivo desencadenante, destino del paciente).

Resultados



Consultaron 125 pacientes en 2019 y 173 en 2021, con una edad media de 38,8 ± 15,2 y de 37,9 ± 18,5 años; fueron mujeres el 56,8% y el 67,6%. De los que presentaban intento autolítico previo el 20,4% y el 19,6% eran hombres y el 40,8% y el 31,6% eran mujeres; con trastorno por uso de sustancias, eran hombres el 51,8% y el 46,4% y eran mujeres el 39,4% y el 17,1%; en el caso de abuso de alcohol, eran hombres el 78,6% y el 88,5% y eran mujeres el 82,1% y el 70%.



Características del episodio autolítico: causa farmacológica el 68,8% en 2019 y el 70,5% en 2021; benzodiacepinas (81,3% y 70,2%); tóxicos (30,4% y 16,8%), alcohol (78,9% y 86,2%); medicamento asociado al alcohol (benzodiacepinas; 56,2% y 59,1%); autolesiones (11,2% y 8,7%).



Destino de los pacientes: seguimiento psiquiátrico ambulatorio (84% y 71,7%); ingreso hospitalario (8,8% y 11%).

Conclusiones



Se produjo un incremento de consultas del 38,4%, la mayoría fueron mujeres, que además presentaron más prevalencia de intento autolítico previo, mientras que los hombres presentaron más trastorno por abuso de sustancias. El mecanismo autolítico más frecuente fue el consumo de fármacos, sobre todo benzodiacepinas. El tóxico más usado fue el alcohol, la mayoría de las veces asociado a benzodiacepinas. Al alta, la mayoría de los pacientes fueron derivados a la unidad de salud mental.

Language: es