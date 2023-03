Abstract

OBJECTIVE: to determine the direct and indirect costs in the High Specialty Medical Unit Hospital de Traumatology y Orthopedic "Lomas Verdes" of the pathology of complex hand trauma classified as occupational risk. MATERIAL AND METHODS: 50 complete clinical records with a diagnosis of complex hand trauma were analyzed from January 2019 to August 2020. The perspective of the study is to determine the costs of medical care for complex hand trauma in active workers.



RESULTS: 50 clinical records of patients with clinical and radiological diagnosis of trauma severe de mano, insured workers with a work risk opinion, were reviewed.



CONCLUSION: the presence of these injuries in the active age of our patients speaks to us of the great importance of timely and adequate care for severe hand trauma, which has a significant impact on the country's economy. Hence the great need to establish methods of prevention of such injuries in companies and the need to establish medical care protocols for these injuries and seek to reduce surgical procedures to resolve this pathology.



Objetivo: determinar los costos directos e indirectos en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes" de la patología del trauma complejo de mano calificado como riesgo de trabajo.



Material y métodos: se analizaron 50 expedientes clínicos completos con diagnóstico de trauma complejo de mano de Enero de 2019 a Agosto de 2020. La perspectiva del estudio es determinar los costos de la atención médica del trauma complejo de mano en trabajadores activos.



Resultados: se revisaron 50 expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de trauma severo de mano, trabajadores asegurados con dictamen de riesgo de trabajo.



Conclusión: la presencia de estas lesiones en la edad activa de nuestros pacientes nos habla de la gran importancia que conlleva una atención oportuna y adecuada del trauma severo de mano, que impacta de manera importante en la economía del país. De ahí de la gran necesidad de establecer métodos de prevención de dichas lesiones en las empresas y la necesidad de establecer protocolos de atención médica para estas lesiones y buscar disminuir los procedimientos quirúrgicos para resolver esta patología.



Keywords: costs; disability; severe hand trauma.

Language: es