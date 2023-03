Abstract

OBJECTIVE: Sexual violence against women is one of the most serious public health problems. Sexual violence cannot be eradicated without addressing the social attitudes that condone it. The objective of this study was to evaluate the social perception of sexual harassment in the workplace of the workers of a hospital in the Comunidad de Madrid.



METHODS: A cross-sectional observational study was carried out on the perception of workplace sexual harassment in a sample of workers of the Hospital Universitario Severo Ochoa in the Comunidad de Madrid, through an anonymous survey that collected sociodemographic variables and the Illinois Sexual Harassment Myth Acceptance Scale (ISHMA). A descriptive analysis of the variables and a comparison of means with ANOVA were performed.



RESULTS: The survey had been completed by 243 employees (23,5% men; 44,9% workers between 25-35 years old). Statistically significant differences were found regarding gender in the average score of the ISHMA scale (p=0.002), with men presenting greater acceptance of the myths of sexual harassment (mean=2.0974; SD=1.09; n=57) compared to women (mean=2.7261; SD=0.68; n=184). However, in the rest of the variables (professional category [p=0.072], time worked [p=0.406] and age [p>0.251]) no statistically significant differences were found. 11% of the people surveyed considered that women can usually stop unrequested sexual attention by simply telling men that their behaviour is not appreciated.



CONCLUSIONS: The percentage of employees that denies the different forms of sexual harassment is high. However, some myths about sexual harassment are accepted.



Objetivo: La violencia sexual contra la mujer es uno de los problemas más graves de Salud Pública. Esta no puede erradicarse sin abordar las actitudes sociales que la toleran. El objetivo de este estudio fue evaluar la percepción social sobre el acoso sexual en el ámbito laboral de las personas trabajadoras de un hospital de la Comunidad de Madrid.



Metodos: Se realizó un estudio observacional transversal sobre la percepción del acoso sexual laboral en una muestra de trabajadores del Hospital Universitario Severo Ochoa de la Comunidad de Madrid, a través de una encuesta anónima que recogió variables sociodemográficas y la Escala validada de Illinois de Aceptación del Mito del Acoso Sexual (ISHMA). Se realizó un análisis descriptivo de las variables y una comparación de medias con ANOVA.



Resultados: La encuesta la completaron 243 trabajadores (23,5% hombres; 44,9% tenía entre 25-35 años). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto al género en la puntuación media de la escala ISHMA (p=0,002), presentando lo hombres mayor aceptación de los mitos del acoso sexual (media=2,0974; DT=1,09; n= 57) respecto a las mujeres (media=2,7261; DT=0,68; n=184). No obstante, en el resto de las variables (categoría profesional [p=0,072], tiempo trabajado [p=0,406] y edad [p>0,251]) no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Un 11% de las personas encuestadas consideraba que las mujeres pueden hacer que los hombres dejen de fijarse sexualmente en ellas si estas les piden que dejen de hacerlo.



Conclusiones: El porcentaje de trabajadores que rechaza las distintas formas de acoso sexual es alto. Sin embargo, existen algunos mitos sobre acoso sexual que son bastante aceptados.



Keywords: Sex offenses; Sexual harassment; Social perception; Spain; Violence against women.

