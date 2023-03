Abstract

In recent years, we have seen an increase in the frequency of the misuse of nitrous oxide as a narcotic. The risks associated with its use are now well-known, such as neurological and psychiatric risks. In this study, we report our experience with specific thigh burns when using nitrous oxide canisters for narcotic purposes.



PATIENTS AND METHODS: Between November 2021 and August 2022 we treated 4 patients burned during a nitrous oxide use accident.



RESULTS: We report the cases of three women and one man with an average age of 28. Two of them were treated in addictology. We observed an average delay before consultation of a healthcare professional of 7days. The burns were all rounded and deep, localized at the level of the thighs. For three of the patients (one having been lost to sight), a split thickness skin graft was performed within an average of 32days.



CONCLUSIONS: The non-medical use of nitrous oxide represents a real public health problem in addition to the adverse effects of the substance itself. Prevention and health security measures seem to be becoming essential.



===



Depuis quelques années nous assistons à une ascension de l'usage détourné du protoxyde d'azote comme produit stupéfiant. Certains risques liés à son utilisation sont désormais bien connus, en particulier neurologiques et psychiatriques. Dans cette étude, nous souhaitons faire état du risque de brûlures, conséquence d'un phénomène de refroidissement des bonbonnes métalliques lors de la détente brusque du gaz sous pression.

Patients et méthodes



Entre novembre 2021 et août 2022, nous avons pris en charge quatre patients pour des brûlures profondes causées par le mésusage du protoxyde d'azote.

Résultats



Il s'agissait de trois femmes et un homme avec une moyenne d'âge de 28 ans. Deux d'entre eux étaient suivis en addictologie. Nous observions un retard moyen à la prise en charge de 7 jours. Dans toutes les situations, il s'agissait de brûlures de troisième degré, de forme arrondie, au niveau des cuisses, et d'indication chirurgicale. Pour trois des patients (l'un ayant été perdu de vue), une excision-greffe a été effectuée dans un délai moyen de 32 jours.

Conclusions



Au même titre que de nombreux produits stupéfiants, l'usage non médical du protoxyde d'azote représente un réel problème de santé publique, se surajoutant aux effets indésirables propre de la substance. Des mesures de prévention et de sécurité sanitaire sont indispensables.

Language: fr