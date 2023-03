Abstract

OBJECTIVES: French sexual minority adolescents are at higher risk for suicide attempts than their heterosexual peers. However, little is known about the role of parents' and friends' support among French lesbian, gay and bisexual (LGB) youth. This study aimed to research the role of their support in preventing suicide attempts among LGB adolescents in France.



MATERIALS AND METHODS: Data were drawn from a French cross-sectional study entitled "Portraits d'adolescents". Parental support was defined by satisfactory relations between participants and their parents. Friends' support was defined by satisfactory relations between participants and their friends. Chi-square and multiple logistic regression analyses were used to estimate and identify associated factors of suicide attempts in LGB as opposed to heterosexual youth.



RESULTS: Data from a sample of 14,265 French adolescents aged 13 to 20 were analyzed. Among them, 637 (4.47%) identified as LGB. Attempted suicide was independently associated with sexual orientation (30.7% vs 10.6%; OR = 2.59 [2.11-3.18]; p < 0.0001). Both parents' and friends' support appeared to be protective factors in suicide attempts among heterosexuals (adjusted ORs = 0.40 [0.35-0.46] and 0.61 [0.51-0.75], respectively), whereas in the LGB group, only parental support was significant (adjusted OR = 0.42 [0.27-0.65]), independently of other variables.



DISCUSSION: Prevention efforts might be carried out by identifying within-group differences among French adolescents with different sexual orientations. The supportive role of family members should be strengthened. Positive resources and salutary support systems may effectively prevent suicide attempts.



CONCLUSIONS: French LGB adolescents have a higher risk for suicide attempts than their heterosexual peers. Parental support was reconfirmed as a major protective factor against suicide attempts in sexual minority adolescents.



Objectifs



Les adolescents français de minorités sexuelles présentent un risque suicidaire plus élevé que leurs pairs hétérosexuels. Cependant, le rôle des soutiens parental et amical chez les jeunes français ayant une attirance homosexuelle et/ou bisexuelle (LGB) a été peu exploré dans la littérature. Le but de cette étude était de rechercher le rôle du soutien des parents et des amis dans la prévention des tentatives de suicide chez les adolescents LGB en France.

Matériels et méthodes



L'enquête française " Portraits d'adolescents ", réalisée en 2013, apporte des données sur de nombreuses variables dont l'attirance sexuelle et les tentatives de suicide. Le soutien parental a été défini par la satisfaction des relations entre les participants et leurs parents. Le soutien amical a été défini par la satisfaction des relations entre les participants et leurs amis. Différents types de méthodes statistiques (test du Chi 2, modèle de régression logistique) ont été réalisés pour comparer les groupes LGB et hétérosexuels et identifier les facteurs de risque ou de protection de tentatives de suicide.

Résultats



Les données d'un échantillon de 14 265 adolescents français âgés de 13 à 20 ans ont été analysées. Parmi eux, 637 (4,5 %) se décrivent comme LGB. 30,7 % rapportent avoir fait une tentative de suicide (vs 10,6 % des adolescents hétérosexuels ; OR = 2,59 [2,11-3,18] ; p < 0,0001). Les soutiens parental et amical apparaissent comme des facteurs de protection des tentatives de suicide chez les hétérosexuels (OR ajustés = 0,40 [0,35-0,46] et 0,61 [0,51-0,75] respectivement), alors que seul le soutien parental est significatif chez les jeunes homosexuels (OR ajusté = 0,42 [0,27-0,65]), indépendamment des autres variables.

Discussion



Les efforts de prévention pourraient être réalisés en identifiant les différences intra-groupes parmi les adolescents français ayant des orientations sexuelles différentes. Le rôle de soutien des membres de la famille doit être renforcé. Des ressources positives et des systèmes de soutien sains peuvent littéralement être la prévention efficace des tentatives de suicide.

Conclusions



Les adolescents français LGB ont un risque plus élevé de tentatives de suicide que leurs pairs hétérosexuels. Le soutien parental a été reconfirmé comme un facteur de protection important contre les tentatives de suicide chez les adolescents de minorités sexuelles.

