Abstract

A 70-year-old man presented to the emergency department with accidental gunshot wound at left hemithorax and left shoulder/arm. Initial clinical assessment showed stable vital signs and an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) protruding outside from large wound in the infraclavicular region. The ICD, previously implanted for secondary prevention of ventricular tachycardia, appeared burned and the battery was exploded. Urgent chest computed tomography scan was performed with evidence of left humeral fracture without significant arterial injury. The ICD generator was disconnected from passive fixation leads and removed. The patient was stabilized and the humeral fracture was fixed. Then lead extraction was successfully performed in a hybrid operating room with cardiac surgery standby. The patient was discharged in good clinical conditions after reimplantation of a novel ICD in the right infraclavicular region.



Emerging technologies are promising in making lead extraction safer and more accessible for patients worldwide. This case report provides the most up-to-date indications and procedural approaches for lead extraction and insights on the future trends in this field.



Paziente di sesso maschile di 70 anni giunge in codice rosso presso il dipartimento di emergenza-urgenza per ferita accidentale d'arma da fuoco all'emitorace e al braccio di sinistra. All'esame obiettivo si rende evidente un'ampia ferita lacero-contusa in regione pettorale e omerale sinistra da cui sporge un defibrillatore impiantabile, precedentemente impiantato in prevenzione secondaria di tachicardia ventricolare, che mostra segni di deflagrazione e risulta completamente avulso dalla tasca in cui era originariamente alloggiato. Vengono praticati d'urgenza una radiografia del torace e una tomografia computerizzata del torace senza e con mezzo di contrasto che mostrano una frattura scomposta dell'omero sinistro, senza lesioni degli assi arteriosi della spalla e del braccio. Previa stabilizzazione chirurgica ortopedica della frattura dell'omero sinistro con fissatori esterni, è stato eseguito l'intervento di estrazione degli elettrocateteri ad elevato rischio di infezione con standby cardiochirurgico in sala operatoria ibrida in assenza di complicanze. Il paziente è stato successivamente sottoposto ad un nuovo impianto di ICD in sede infraclavicolare destra e dimesso a domicilio in buone condizioni.



Il campo di applicazione delle estrazioni di elettrocateteri è in grande evoluzione e ulteriori sforzi andrebbero compiuti per potenziarne l'esecuzione e renderle maggiormente sicure ed accessibili. Questo caso clinico consente di acquisire numerose informazioni pratiche in merito alle indicazioni e alle tecniche procedurali di estrazione di elettrocateteri nonché una panoramica sulle innovazioni in questo campo.



Parole chiave. Defibrillatore impiantabile; Esplosione di defibrillatore; Estrazione di elettrocateteri; Pacemaker; Sala operatoria ibrida.

