Abstract

OBJECTIVES: to assess the clinical care impact resulting from the lack of a regional reference Centre for Paediatric Poisoning in Liguria Region (Northern Italy) and to describe the demographic and clinical characteristics of paediatric patients who accessed the Emergency Department of the 'Gaslini' Paediatric Hospital (Genoa, Liguria Region) for intoxication.



DESIGN: retrospective cohort study.



SETTING AND PARTICIPANTS: patients' cases of both sexes, <18 years old, who accessed the Emergency Department of the 'Gaslini' Paediatric Hospital between January 2017 and December 2019 for intoxication.



MAIN OUTCOME MEASURES: the Poisoning Severity Score (PSS), a simple and reliable scoring system to describe poisonings and define their severity, was used. The primary objective was pursued by investigating the percentage of cases of intoxication which followed, in the study period, a clinical care pathway inconsistent with the degree of severity ascertained through the retrospective application of the PSS. Clinical-demographic data, triage tag color-coding, and causes of intoxication of cases were also collected. Descriptive statistics were used to summarize results.



RESULTS: a total of 172 cases were identified over the study period; 28 did not meet the inclusion criteria. The final analysis involved 144 cases of intoxication, 70 were from females and 74 from males, with a median age of 3 years-old; 60% of study cases followed a clinical care pathway consistent with the intoxication severity ascertained trough the PSS, in 40% of study cases the clinical care pathway was inconsistent with PSS. The triage tag colour-code assigned was green in 16% of accesses, yellow in 82%, and red in only 2%. Out of the total of accesses, 40% of cases were attributed to drug intoxication in which the agents most involved were analgesics and sedative-hypnotic drugs, 30% to carbon monoxide and fumes poisoning, 23% to food/other substance intoxication, and 7% to alcohol intoxication.



CONCLUSIONS: implementing a referral Centre for Paediatric Poisoning could potentially affect 40% of access to the Emergency Department. Further analysis should be carried out to clarify whether an integrated Telemedicine Service could guide the correct management of intoxicated paediatric patients by referring them, through the Poisoning Severity Score system, for home monitoring or immediate hospitalization, if necessary.



===



OBIETTIVI: valutare l'impatto clinico-assistenziale derivante dalla mancanza di un centro regionale per le intossicazioni pediatriche in Liguria e descrivere le caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti pediatrici che hanno avuto accesso al pronto soccorso dell'Ospedale pediatrico "Giannina Gaslini" (Genova) per intossicazione o avvelenamento.

DISEGNO: studio retrospettivo di coorte.

SETTING E PARTECIPANTI: pazienti di entrambi i sessi con età <18 anni che abbiano fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico "Gaslini" dal gennaio 2017 al dicembre 2019 per intossicazione o avvelenamento.

PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: il Poisoning Severity Score (PSS) è uno scoring semplice e affidabile per descrivere le intossicazioni e definirne la gravità. L'obiettivo primario è stato di individuare la percentuale dei casi di intossicazione che, nel periodo di studio, hanno seguito un percorso clinico-assistenziale non coerente con il grado di gravità accertato attraverso l'applicazione retrospettiva del PSS. Sono stati raccolti anche i dati clinici e demografici, il codice colore assegnato al triage e le cause di intossicazione dei casi. Per riassumere i risultati, sono state utilizzate statistiche descrittive.

RISULTATI: nel periodo di studio, sono stati identificati 172 casi di intossicazione o avvelenamento; di questi, 28 non soddisfacevano i criteri di inclusione. L'analisi finale ha riguardato, quindi, 144 casi di intossicazione, di cui 70 femmine e 74 maschi, con età mediana di 3 anni. Il 60% dei casi studiati ha seguito un percorso di clinico-assistenziale coerente con la gravità dell'intossicazione accertata mediante PSS. Il codice colore assegnato al triage era verde nel 16% degli accessi, giallo nell'82% e rosso solo nel 2%. Del totale degli accessi, il 40% è stato attribuito a intossicazione da farmaci, di cui gli agenti maggiormente coinvolti erano analgesici e sedativi-ipnotici, il 30% a intossicazioni da monossido di carbonio e fumi, il 23% a intossicazione da alimenti/altre sostanze e il 7% da intossicazioni da alcol.

CONCLUSIONI: l'implementazione di un centro di riferimento per le intossicazioni pediatriche potrebbe potenzialmente incidere sul 40% gli accessi al pronto soccorso. Ulteriori analisi debbono essere condotte per chiarire se un servizio di telemedicina possa guidare la corretta gestione dei pazienti pediatrici intossicati, indirizzandoli, attraverso il sistema PSS, al monitoraggio domiciliare o all'immediata ospedalizzazione, quando necessaria.

Language: it