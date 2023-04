Abstract

BACKGROUND: Contrary to the trend of decreasing traffic fatalities, the number of cyclists killed in Germany has been steadily increasing in recent years. With the increasing popularity of cycling in all age groups, the number of accidents with sometimes serious injuries is rising. In the course of this, the question arises what influence age has on the type and severity of injuries, the probability of survival and the length of hospital stay in seriously injured cyclists.



METHODS: A retrospective analysis of data from the TraumaRegister DGU® (TR-DGU) from 2010 to 2019 was performed. All severely injured cyclists with a maximum abbreviated injury scale (MAIS) of 3+ (n = 14,651) in the TR-DGU were included in this study and the available parameters were evaluated. A subdivision into three age groups (60-69, 70-79, and ≥ 80 years) and a control group (20-59 years) was carried out.



RESULTS: Injuries to the head were by far the most common, accounting for 64.2%. There was a marked increase in severe head injuries in the 60-plus years age group. Furthermore, with increasing age, the probability of prehospital intubation, catecholamine requirement, intensive care and hospital length of stay, and mortality increased.



CONCLUSION: Head injuries represent the most common serious injury, especially among older cyclists. As helmet wearing was not recorded in the TraumaRegister DGU® during the evaluation period, no conclusion can be drawn about its effect. Furthermore, a higher age correlates with a longer hospital stay and a higher mortality, but does not represent an independent risk factor for death in severely injured patients.



===



Hintergrund



Entgegen dem Trend sinkender Verkehrstoter nimmt die Zahl der getöteten Fahrradfahrer in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Mit zunehmender Popularität des Fahrradfahrens in allen Altersklassen erhöht sich die Anzahl an Unfällen mit z. T. schweren Verletzungen. Im Zuge dessen stellt sich die Frage, welchen Einfluss das Alter auf die Art und Schwere der Verletzungen, die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Krankenhausverweildauer bei schwer verletzten Fahrradfahrern hat.

Methoden



Es wurde eine retrospektive Auswertung der Daten des TraumaRegister DGU® (TR-DGU) der Jahre 2010-2019 durchgeführt. Alle schwer verletzten Fahrradfahrer mit einem maximalem MAIS von 3 (Abbreviated Injury Scale) von 3+ (n = 14.651) im TR-DGU wurden in diese Studie eingeschlossen und die vorliegenden Parameter ausgewertet. Es erfolgte eine Unterteilung in 3 Altersgruppen (60 bis 69, 70 bis 79 und ≥ 80 Jahre) und eine Kontrollgruppe (20 bis 59 Jahre).

Ergebnisse



Verletzungen des Schädels traten mit 64,2 % mit Abstand am häufigsten auf. Es zeigte sich eine deutliche Zunahme der schweren Kopfverletzungen in der Gruppe der über 60-Jährigen. Mit steigendem Alter nahmen des Weiteren die Wahrscheinlichkeit einer präklinischen Intubation, die Katecholaminpflichtigkeit, die Intensiv- und Krankenhausverweildauer sowie die Sterblichkeit zu.

Schlussfolgerung



Kopfverletzungen stellen die häufigste schwere Verletzung, insbesondere bei älteren Fahrradfahrern, dar. Da das Helmtragen im TraumaRegister DGU® im Auswertungszeitraum nicht erfasst wurde, kann auf dessen Effekt kein Rückschluss gezogen werden. Ein höheres Alter korreliert des Weiteren mit einer längeren Krankenhausverweildauer und einer höheren Sterblichkeit, stellt jedoch keinen unabhängigen Risikofaktor zum Versterben bei einem schwer verletzten Patienten dar.

Language: de