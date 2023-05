Abstract

Burn injuries are usually caused by various external influences. In addition to heat, extreme cold, chemical or electrical sources and heat generated by friction [1] should also be mentioned here. Common to all is destruction or degeneration, with the type of necrosis being determined by the source.



Burns from sun exposure are usually superficial, as self-regulation, sweat and the flow of heated blood lead to heat distribution and a protective withdrawal from the heat source [2]. In the present work, we present two cases in which coagulative necrosis occurred due to a lack of autoregulation in combination with black clothing. The patients presented gave their consent to the publication of the case reports.



===



Verbrennungsverletzungen entstehen in der Regel durch unterschiedliche äußere Einflüsse. Hierbei zu nennen sind neben Hitze auch extreme Kälte, chemische oder elektrische Quellen sowie durch Reibung erzeugte Hitze [1]. Allen gemein ist die Destruktion oder Degeneration, wobei die Art der Nekrose durch die Quelle bestimmt wird.



In der Regel präsentieren sich Verbrennungen durch Sonneneinstrahlung oberflächlich, da es im Rahmen der Autoregulation, durch Schweiß und Durchfluss von erwärmtem Blut, zur Verteilung der Hitze sowie zu einem protektivem Rückzug von der Hitzequelle kommt [2]. In der vorliegenden Arbeit stellen wir zwei Fälle vor, bei denen es auf Grund fehlender Autoregulation in Kombination mit schwarzer Kleidung zu Koagultionsnekrosen kam. Die vorgestellten Patienten gaben Ihr Einverständnis zur Publikation der Kasuistiken.

Language: de