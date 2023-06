Abstract

OBJECTIVE: To estimate the mortality gap due to interpersonal violence in adolescents and young people in 'social territories' made up of 17 Latin American countries, by age and sex for the years 1990 and 2019, based on estimates from the Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors (GBD) Study, 2019.



METHODS: Ecological epidemiological study of mortality due to interpersonal violence. Countries were divided into three strata according to the social development index (SDI). To estimate the gaps, the Poisson regression model was used, and the odds ratio and its respective 95% confidence interval were calculated.



RESULTS: The global burden of mortality due to interpersonal violence showed a significant increase in men in strata 1 and 2, and a decrease in stratum 3; a significant decrease was observed in women in stratum 2. By age group, the burden of interpersonal violence increased in both men and women aged 20 years and older.



CONCLUSIONS: Interpersonal violence continues to be an important public health problem in Latin America, affecting mainly adolescents and young people in countries with lower socioeconomic development. It is urgent to evaluate the public policies that have been implemented in order to determine the causes that prevent the reduction of current gaps, and to implement plans that act on the social determinants of interpersonal violence and that promote a positive transformation with equity. The GBD report can serve as an important tool in the design, implementation, and monitoring of public policies aimed at preventing interpersonal violence in the Region.



Objetivo. Estimar la brecha de mortalidad por violencia interpersonal (VI) en adolescentes y jóvenes en territorios sociales conformados por 17 países de América Latina (AL), según edad y sexo para los años 1990 y 2019, a partir de las estimaciones del Estudio de la carga global de enfermedades, lesiones y factores de riesgo (GBD, por su sigla en inglés) 2019. Métodos. Estudio epidemiológico ecológico de la mortalidad por VI. Los países se distribuyeron en tres estratos según el índice de desarrollo social. Para estimar las brechas se utilizó el modelo de regresión de Poisson, se calcularon los odds ratio y su respectivo intervalo de confianza del 95%. Resultados. La carga global de mortalidad por VI presentó un aumento significativo en los hombres de los estratos 1 y 2, y un descenso en el 3. Entre las mujeres del estrato 2, se observó un descenso significativo. Por grupo de edad, la carga de VI aumentó tanto en hombres como en mujeres a partir de los 20 años.



CONCLUSIONes. La VI es todavía un problema de salud pública importante en AL, que afecta sobre todo a los adolescentes y jóvenes de los países con menor desarrollo socioeconómico. Es urgente evaluar las políticas públicas implementadas para conocer las causas que impiden la reducción de las brechas actuales, y aplicar planes que actúen sobre los determinantes sociales de la VI y propongan una transformación positiva con equidad. El informe del GBD puede ser un insumo importante para el diseño, la implementación y el seguimiento de políticas públicas para la prevención de la violencia interpersonal en la Región.

