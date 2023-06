Abstract

BACKGROUND: Due to a constantly increasing life expectancy and the need to stay mobile at a high age, the proportion of over 65-year-olds in traffic accidents is increasing from year to year.



METHOD: In order to identify potentials for increasing the safety of seniors in road traffic, accident data were analyzed with respect to the categories of road users and accident types of this age group. Based on the accident data analysis, active and passive safety systems are described that could increase the road safety particular for senior citizens.



RESULTS: It was found that older road users are frequently involved in accidents as car occupants, cyclists and pedestrians. In addition, car drivers and cyclists aged 65 years and older are frequently involved in driving, turning and crossing accidents. Lane departure warning and emergency braking assistants have a high potential for accident avoidance as they can defuse critical situations at the last moment. Restraint systems (airbags, seat belts) adapted to physical characteristics could minimize the severity of injuries to older car occupants.



===



Hintergrund



Durch eine stetig steigende Lebenserwartung und das Bedürfnis, auch im höheren Alter mobil zu sein, wird der Anteil der über 65-Jährigen im Verkehrsunfallgeschehen von Jahr zu Jahr größer.

Methode



Um Potenziale zur Erhöhung der Sicherheit von Senioren (65 Jahre und älter) im Straßenverkehr zu identifizieren, wurden die Unfälle in Deutschland hinsichtlich der Verkehrsbeteiligung und der Unfalltypen dieser Altersgruppe analysiert. Auf Basis der Unfalldatenanalyse werden aktive und passive Sicherheitssysteme vorgestellt, die insbesondere die Verkehrssicherheit von Senioren erhöhen könnten.

Ergebnisse



Es zeigt sich, dass ältere Verkehrsteilnehmer häufig als Pkw-Insassen, Radfahrende und Fußgänger verunglücken. Zudem sind Pkw-Fahrer und Radfahrende im Alter von 65 Jahren und älter häufig an Fahrunfällen und Abbiege‑, Einbiege- und Kreuzenunfällen beteiligt. Spurhalte- und Notbremsassistenten haben ein hohes Unfallvermeidungspotenzial, da sie kritische Situationen im letzten Moment entschärfen können. An die körperlichen Eigenschaften angepasste Rückhaltesysteme (Airbags, Gurte) könnten dagegen die Verletzungsschwere der älteren Pkw-Insassen minimieren.

Language: de