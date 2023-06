Abstract

OBJECTIVE: Violence in the health sector is a big problem and it has serious consequences. The prevalence of clinical violence suffered by Spanish physiotherapists is unknown. The objective of this paper was to create and validate a tool in order to detect cases of sexual, physical and psychological and/or verbal violence in the Spanish physiotherapists.



METHODS: A questionnaire was elaborated according to the available bibliography. It was analyzed by a group of six physiotherapists in charge of the Union observation and management of violence or from Me-Too Fisio movement. Finally, a pilot test was carried out on a convenience sample of fourteen physiotherapists.



RESULTS: The questionnaire obtained includes questions about the facts suffered by the professionals in this discipline, as well as the main data on the profile of the aggressor (sex, age, mental condition…), the contexts where violence is more prevalent (clinical field, size of the population where the center is located…), and the main characteristics of the professional who suffers it (sex, age, professional experience…). Moreover, information about formal and informal strategies used to deal with violence and perception of its impact, will be assessed.



CONCLUSIONS: The annual use of this tool will allow the exposure of this group of professionals to be assessed specifically and, also, to assess the evolution over time of each violence separately for providing direction for successful policies and training.



Objetivo: La violencia en el sector sanitario es un problema importante y con graves consecuencias. Se desconoce la prevalencia de la violencia en el ámbito clínico sobre los fisioterapeutas en España. El objetivo de este trabajo fue crear y validar una herramienta para detectar casos de violencia sexual, física y psicológica y/o verbal ejercida por pacientes/acompañantes/familiares sobre la población de fisioterapeutas de España.



Metodos: A partir de la bibliografía disponible, se elaboró un cuestionario que fue analizado por un grupo de seis fisioterapeutas del Consejo a cargo de la gestión y observación de la violencia sufrida por fisioterapeutas o profesionales destacadas en el movimiento Me Too Fisio. Finalmente, se realizó una prueba piloto en una muestra de conveniencia de catorce fisioterapeutas.



Resultados: El cuestionario obtenido incluye preguntas sobre los hechos sufridos por los/las profesionales de esta disciplina, así como los principales datos del perfil de persona agresora (sexo, edad, condición mental, etc.), el contexto en el que la violencia es más prevalente (campo laboral, tamaño del municipio, etc.) y las principales características del/de la profesional que sufre la violencia (sexo, edad, experiencia profesional, etc.). Además se recoge información sobre estrategias formales e informales utilizadas para enfrentar la violencia y la percepción de su impacto.



Conclusiones: Una utilización anual de esta herramienta ayudará a valorar la exposición de este grupo de profesionales de forma específica y, también, la evolución en el tiempo de cada violencia por separado, con la finalidad de establecer políticas y programas formativos exitosos.



Keywords: Harassment non-sexual; Physical abuse; Physical therapy; Sexual harassment; Sexual violence; Spain; Surveys and questionnaires; Workplace violence.

Language: es