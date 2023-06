Abstract

On November 25, the International Day for the Elimination of Violence against Women is celebrated. In its broadest sense, sexist violence includes not only gender violence within a couple or ex-partner, but also any form of physical, psychological, sexual, economic or institutional violence exerted on women or girls based on their gender1, constituting a violation of human rights. The United Nations has set itself the goal of ending violence against women and girls worldwide by 2030 (UNiTE campaign)1.



Sexist violence is an important socio-sanitary problem in Spain. According to the data from the Institute for Women and Equal Opportunities of Spain (Updated as of October 22, 2019), a total of 49 cases of fatalities due to gender violence are collected in that year2, a number that increases if we have into account other victims who were not murdered in the context of their partner or ex-partner. Furthermore, 1 in 2 women over the age of 16 report having been victims of some type of violence throughout their lives because they are women2 and 14.2% have suffered physical and/or sexual violence from a current or past partner. at some point in his life.



Therefore, it is not uncommon that within our daily practice we can find patients who suffer or are at risk of suffering this type of violence. In particular, the specialty of dermatology has some peculiar characteristics that place us in a privileged place to detect these cases3, as is the case with other forms of abuse such as child or elder abuse4-7. Skin lesions can be the most visible sign of gender violence, and the dermatologist is the most qualified specialist to identify the skin signs of abuse and differentiate them from other skin pathologies that can simulate them. Bruises, burns, lacerations, traumatic alopecia, or injuries to the external genitalia may be indicative of abuse, and may be readily identifiable by routine dermatologic examination.



[Translated from Spanish by Google Translate]



===





El día 25 de Noviembre se celebra el día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer. En su sentido más amplio, la violencia machista incluye no solo la violencia de género dentro de la pareja o expareja, si no cualquier forma de violencia física, psicológica, sexual, económica o institucional ejercida sobre mujeres o niñas sobre la base de su género1, constituyendo una violación de los derechos humanos1. Naciones unidas se ha marcado como objetivo en 2030 poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas de todo el mundo (campaña ÚNETE)1.



La violencia machista supone en España un importante problema socio sanitario. De acuerdo con los datos del instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de España (Actualizados al 22 de octubre de 2019) se recogen un total de 49 casos de víctimas mortales por violencia de género en dicho año2, número que aumenta si tenemos en cuenta otras víctimas que no fueron asesinadas en el ámbito de la pareja o expareja. Más aún, 1 de cada 2 mujeres mayores de 16 años refieren haber sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida por ser mujer2 y el 14,2% ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida2.



Por tanto no es raro que dentro de nuestra práctica diaria nos podamos encontrar con pacientes que sufren o estén en riesgo de padecer este tipo de violencia. En particular, la especialidad de dermatología tiene unas características peculiares que nos sitúan en un lugar privilegiado para detectar estos casos3, al igual que sucede con otras formas de abusos como el maltrato infantil o del anciano4-7. Las lesiones cutáneas pueden ser el signo más visible de la violencia de género, y es el dermatólogo el especialista más cualificado para identificar los signos cutáneos del maltrato y diferenciarlos de otras patologías cutáneas que puedan simularlas. Los hematomas, quemaduras, laceraciones, alopecia traumática o lesiones en genitales externos pueden ser indicadores de abuso, y pueden ser fácilmente identificables mediante la exploración dermatológica de rutina ...

Language: es