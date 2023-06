Abstract

Ask. Does training in gender violence for health personnel improve their:



- attitudes or beliefs, or both, towards GBV, - their preparedness to respond to people affected by GBV, - knowledge of GBV, - referral of women victims of GBV to specialized services, - the actual response to women victims of GBV (such as validation or safety planning), - identification and documentation of GBV, and - the mental health of survivors of GBV ? Basis. Gender-based violence is associated with a wide range of short- and long-term physical and mental health problems. These include injury and death, depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, unwanted or unplanned pregnancy, and gynecological problems, to name a few. Health problems can last beyond the duration of the violence and women who have experienced violence are more likely to seek health care compared to women who have never experienced violence. It is likely that women trust precisely health personnel to reveal having suffered violence. For some women, a health center may be one of the few places they can go on their own. Health personnel (nurses, doctors, midwives, etc.) are therefore in an ideal situation to identify women affected by gender-based violence and provide them with support. Many health centers offer clinical guidelines or training, or both, on how to identify and respond to GBV. We wanted to find out how training influences the attitudes, knowledge and response of healthcare workers to GBV, including the care provided to women affected by GBV, and whether it improves their health outcomes, including their mental health, or if it influenced their exposure to gender-based violence.



Pregunta. ¿La formación en violencia de género del personal sanitario mejora sus:



- actitudes o creencias, o ambas, hacia la violencia de género, - su preparación para responder a las personas afectadas por la violencia de género, - el conocimiento de la violencia de género, - la derivación de las mujeres víctimas de violencia de género a servicios especializados, - la respuesta real a las mujeres víctimas de violencia de género (como la validación o la planificación de la seguridad), - identificación y documentación de la violencia de género, y - la salud mental de las supervivientes de la violencia de género? Fundamento. La violencia de género se asocia a una amplia gama de problemas de salud física y mental a corto y largo plazo. Entre ellos, lesiones y muerte, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, embarazos no deseados o no planificados y problemas ginecológicos, por nombrar algunos. Los problemas de salud pueden durar más allá de la duración de la violencia y las mujeres que han sufrido violencia tienen más probabilidades de buscar atención sanitaria en comparación con las mujeres que nunca han sufrido violencia. Es probable que las mujeres confíen precisamente en el personal sanitario para revelar haber sufrido violencia. Para algunas mujeres, un centro sanitario puede ser uno de los pocos lugares a los que pueden acudir solas. El personal sanitario (enfermeros, médicos, comadronas, etc.) se encuentra, por tanto, en una situación ideal para identificar a las mujeres afectadas por la violencia de género y prestarles apoyo. Muchos centros sanitarios ofrecen directrices clínicas o formación, o ambas cosas, sobre cómo identificar y responder a la violencia de género. Queríamos averiguar qué influencia tiene la formación en las actitudes, los conocimientos y la respuesta del personal sanitario en relación con la violencia de género, incluida la atención prestada a las mujeres afectadas por la violencia de género, y si mejoraba sus resultados sanitarios, incluida su salud mental, o si influía en su exposición a la violencia de género.



Características del estudio. Se encontraron 19 ensayos que comparaban el entrenamiento en violencia de género con ningún entrenamiento, con el entrenamiento habitual o con otros entrenamientos los cuales se incluyeron en esta revisión, y en los que 1.662 participantes eran médicos, enfermeros, parteras, dentistas, trabajadores sociales y psicólogos/consejeros en ejercicio o estudiantes/en formación. Tres cuartas partes de todos los estudios se realizaron en EE.UU., con estudios aislados de Australia, Irán, México, Turquía y Países Bajos. La mayoría de los estudios recibieron algún tipo de ayuda financiera de la universidad o del gobierno para completar la investigación. Los estudios variaron enormemente en cuanto al tipo de formación sobre violencia de género impartida, tanto en contenido como en método de entrega. Los estudios diferían en la forma de medir los resultados de la formación y los puntos temporales de seguimiento. La mayoría de los cursos de formación sobre violencia de género incluían la definición y los tipos y de violencia de género, su prevalencia y factores de riesgo, y trataban de cuestionar los mitos comunes y la información errónea. Con frecuencia se utilizaron escenarios clínicos como herramientas de aprendizaje, en los que se describían las presentaciones típicas de los pacientes, y la formación en habilidades incluía aprender a preguntar a las mujeres sobre la violencia de género, a responder validando sus experiencias, a documentar con precisión, a hablar sobre la planificación de la seguridad y a derivar a las mujeres a los servicios de apoyo.

