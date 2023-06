Abstract

OBJECTIVE: To synthesize the social inequalities related to mortality from traffic accidents reported in scientific publications.



METHOD: A scoping review following the PRISMA-ScR guide was carried out. Using the MesH vocabulary, we systematically searched for articles in English, Portuguese and Spanish published in the EBSCO, Scielo, Scopus, Ovid, and PubMed databases.



RESULTS: We identified 47,790 records in the initial search, of which 35 articles met the selection criteria. Nine out ten publications are in high-income countries; there is a greater interest in analyzing mortality in occupants and drivers of vehicles and motorcyclists. Half of the publications use race-ethnicity and geolocation as socioeconomic position variables. The articles included in this review indicate that groups of people with low socioeconomic positions have higher mortality due to traffic accidents.



CONCLUSIONS: The highest mortality from traffic accidents occurs in people with low socioeconomic positions which suggests the development of road safety actions from a comprehensive, integrative perspective and linked to other political agendas to reduce their incidence by 2030. Although road traffic fatalities are higher in low and middle-income countries, few publications are available in these countries. It is necessary to strengthen the research capacities in these countries.



Objetivo



Sintetizar las desigualdades sociales relacionadas con la mortalidad por accidentes de tráfico reportadas en publicaciones científicas.

Método



Se realizó una revisión exploratoria de la literatura siguiendo la guía PRISMA-ScR. Utilizando el vocabulario MesH se hizo una búsqueda sistemática de artículos publicados en inglés, portugués y español en las bases de datos EBSCO, Scielo, Scopus, Ovid y PubMed.

Resultados



Se identificaron 47.790 registros en la búsqueda inicial, de los cuales 35 artículos cumplieron los criterios de selección. Nueve de cada diez publicaciones son de países de altos ingresos y existe un mayor interés en el análisis de la mortalidad en ocupantes y conductores de automotores. La mitad de las publicaciones utilizan la raza, la etnia y la geolocalización como variables de posición socioeconómica. Los artículos incluidos en esta revisión indican que las agrupaciones de personas de baja posición socioeconómica presentan una mayor mortalidad por accidentes de tránsito.

Conclusiones



La mayor mortalidad por accidentes de tránsito se presenta en personas de baja posición socioeconómica, lo que sugiere el desarrollo de acciones de seguridad vial que estén vinculadas con otras agendas políticas a fin de reducir su incidencia para 2030. A pesar de que la mortalidad por accidentes de tránsito es mayor en los países de medianos y bajos ingresos, son pocas las publicaciones realizadas en ellos, por lo que se requiere fortalecer las capacidades de investigación en tales países.

