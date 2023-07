Abstract

AIM: Comparison of injuries to the facial and cerebral parts of the skull causing death and grievous bodily harm, resulting solely from punches to the facial area of the skull. Assessment and confrontation of both groups in terms of the final criminal-legal classification of the perpetrator's acts. Review of reasons for court judgements with a focus on the subjective elements of the prohibited act. Attempt to verify the hypothesis assuming that death or grievous bodily harm can be caused by a single punch to the facial part of the skull. MATERIAL AND METHODS: Final judgements passed by criminal divisions of common courts of law in cases where death or grievous bodily harm was caused by injuries to the facial and cerebral parts of the skull resulting solely from punches to the facial area of the skull. Assessment of individual cases within each group to determine similarities and differences. Comparative analysis of both groups.



RESULTS: The cause of death in cases involving injuries to the facial part of the skull was rapid suffocation following blood aspiration into the respiratory tract. However, the criminal-legal classification of the perpetrators' actions in these cases was varied. In one case, death resulted from injuries to the cerebral part of the skull, which are extremely rare as a result of a punch to the facial area within the skull. Grievous bodily harm was due to the loss of vision in the eye, typically due to eyeball rupture.



CONCLUSIONS: Even though the circumstances of the injuries were similar, different mechanisms were responsible for causing death and grievous bodily harm in the victims. The most severe consequences (death and grievous bodily harm) were not caused by injuries of the same type in any of the cases studied. A single punch to the facial part of the skull may be enough to lead to either grievous bodily harm or death, but the criminal-legal assessment of punching to the face can vary greatly.



===



Cel pracy: Porównanie charakteru obrażeń części twarzowej i mózgowej czaszki skutkujących zgonem lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, powstałych w wyniku uderzania pięścią w część twarzową czaszki. Ocena i konfrontacja obu grup w zakresie ostatecznej prawno-karnej kwalifikacji czynu. Analiza uzasadnień wyroków sądów pod kątem strony podmiotowej czynu zabronionego. Próba zweryfikowania hipotezy zakładającej możliwość spowodowania zgonu albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez jedno uderzenie pięścią w część twarzową czaszki.

Materiał i metody: Prawomocne orzeczenia Wydziałów Karnych Sądów Powszechnych dotyczące sytuacji, w których przyczynę zgonu lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowiły obrażenia części twarzowej i mózgowej czaszki powstałe wyłącznie od uderzania pięścią w część twarzową czaszki. Ocena poszczególnych przypadków w obrębie każdej z grup pod kątem podobieństw i różnic. Analiza porównawcza obu grup.

Wyniki: W przypadkach obrażeń części twarzowej czaszki przyczynę zgonu stanowiło uduszenie gwałtowne w przebiegu aspiracji krwi do dróg oddechowych, jednak prawno-karna kwalifikacja działania sprawców w tych przypadkach była zróżnicowana. W jednej sytuacji śmierć była wynikiem obrażeń części mózgowej czaszki, które niezwykle rzadko występują jako następstwo uderzenia pięścią w część twarzową czaszki. Ciężki uszczerbek na zdrowiu spowodowany był utratą widzenia w oku, zwykle wskutek pęknięcia gałki ocznej.

Wnioski: Pomimo zbliżonych okoliczności urazu inny mechanizm odpowiadał za doprowadzenie do zgonu, a inny za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za spowodowanie najpoważniejszych skutków (śmierć i ciężki uszczerbek na zdrowiu) w ani jednym przypadku nie odpowiadało takie samo obrażenie. Jedno uderzenie pięścią w część twarzową czaszki może doprowadzić zarówno do śmierci, jak i do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prawno-karna ocena uderzania pięścią w twarz może być bardzo zróżnicowana.

Language: pl