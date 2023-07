Abstract

OBJECTIVE: To analyse the dynamics of suicidal behavior in Russian adolescents before and during the COVID-19 pandemic. MATERIAL AND METHODS: An analysis of suicidal behavior was carried out to study mortality rates caused by completed suicides and to find out the prevalence of intentional self-harm (ISH), suicidal ideation (SI) and suicide attempts (SA). Mortality data were obtained from the Database of demographic indicators for Russian regions over a period of 2015-2021. Data on the prevalence of ISH, SI, and SA were obtained from an anonymous survey of adolescents, using a questionnaire developed for Eurasian Child Mental Health Study (EACMHS) group (block "suicidality"). An anonymous survey of adolescents, aged 11-18 years, was carried out twice: in 2015-2021 (n=1723, 46.6% males, mean age 14.7±1.3 years) and November 2020 - July 2021 (n=1011, 47.1% males, mean age 15.3±1.4).



RESULTS: In 2021, the mortality rate from completed suicides increased among younger adolescents (10-14 years old) from 0.1 to 1.4 per 100 000 individuals, among older adolescents (15-19 years old) from 0.7 to 6.1 per 100 000 individuals compared to 2019. The highest rise in mortality was observed in girls aged 10-14 (from 0.1 to 1.6 per 100 000). The prevalence for various types of suicidal behavior increased in adolescents aged 11-14 years, especially among girls, with the SI frequency increasing by 63% (p<0.05), SA - by 15.4%, suicidal ISH - by 23.7%.



CONCLUSION: The COVID-19 pandemic has significantly affected the suicidal behavior of adolescents with the need for preventive measures for specialists.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Проанализировать динамику суицидального поведения у российских подростков до и во время пандемии COVID-19.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



Проведен анализ суицидального поведения по изучению показателей смертности от завершенных самоубийств и распространенности умышленных самоповреждений (УСП), суицидальных идеаций (СИ) и суицидальных попыток (СП). Данные о смертности получены из Российской базы демографических показателей за период 2015--2021 гг. Данные о распространенности УСП, СИ и СП получены из анонимного анкетирования подростков с использованием опросника, разработанного для евразийского исследования EACMHS (блок "суицидальность"). Выборка: анонимное анкетирование подростков 11--18 лет проведено дважды: в период 2015--2018 гг. и с ноября 2020 г. по июль 2021 г. В 2015--2018 гг. обследованы 1723 подростка (46,6% мужского пола), средний возраст 14,7±1,3 года. В 2020--2021 гг. обследованы 1011 подростков (47,1% мужского пола), средний возраст 15,3±1,4 года.



РЕЗУЛЬТАТЫ



В 2021 г. смертность от завершенных самоубийств, по сравнению с 2019 г., увеличилась среди младших подростков (10--14 лет) с 0,1 до 1,4 на 100 000, среди старших подростков (15--19 лет) -- с 0,7 до 6,1 на 100 000. Наибольший рост смертности отмечается у девочек 10--14 лет (с 0,1 до 1,6 на 100 000). Распространенность различных видов суицидального поведения увеличилась у подростков 11--14 лет, особенно у девочек, у которых частота СИ выросла на 63% (p<0,05), СП -- на 15,4%, суицидальных УСП -- на 23,7%.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Пандемия COVID-19 существенным образом повлияла на суицидальное поведение подростков, что ставит перед специалистами вопрос о необходимости организации профилактических мер.

Language: ru