Abstract

INTRODUCTION: Due to the risk of overdoses increase especially with methadone, a reinforced monitoring has been set up by the French Addictovigilance Network following the first lockdown related to coronavirus disease 2019 (COVID-19). In this context, we managed a specific study to analyze overdoses related to methadone in 2020 compared to 2019. MATERIAL AND METHODS: We analyzed methadone-related overdoses which occurred in 2019 and 2020 from two sources: DRAMES program (deaths with toxicological analysis) and the French pharmacovigilance database (BNPV) (overdoses that did not lead to death).



RESULTS: Data from DRAMES program in 2020 show methadone as the first drug involved in deaths as well as an increase in deaths: in number (n=230 versus n=178), in proportion (41% versus 35%) and number of deaths per 1000 exposed subjects (3.4 versus 2.8). According to BNPV, the number of overdose increased in 2020 compared to 2019 (98 versus 79; i.e., 1.2-fold increase) particularly during several target periods: first lockdown, end of lockdown/summer period and second lockdown. In 2020, a higher number of cases were observed in April (n=15) and May (n=15). Overdoses and deaths occurred in subjects enrolled in treatment programs or not (naïve subjects/occasional users who obtained methadone from street market or family/friends). Overdoses resulted from different factors: overconsumption, multiple drug use with depressants drugs or cocaine, injection, consumption for sedative, recreational purposes or voluntary drug poisoning.



DISCUSSION/CONCLUSION: All these data show an increase of morbidity and mortality related to methadone during COVID-19 epidemic. This trend has been observed in other countries.



===



Introduction



Une surveillance renforcée a été mise en place par le réseau français d'addictovigilance à la suite du premier confinement lié au coronavirus disease 2019 (COVID-19), en raison du risque d'augmentation des surdoses, notamment avec la méthadone. Dans ce contexte, une étude a été mise en place pour décrire les surdoses liées à la méthadone en 2020 au regard de l'année 2019.

Méthodes



Les surdoses liées à la méthadone ont été analysées selon deux sources : le dispositif DRAMES (décès avec analyses toxicologiques) et la base nationale de pharmacovigilance (BNPV) pour les surdoses non fatales.

Résultats



D'après les données DRAMES, la méthadone est toujours la première substance impliquée dans les décès en 2020 avec une augmentation des décès : en nombre (n = 230 en 2020 versus n = 178 en 2019), en proportion (41 % versus 35 %) et en nombre de décès pour 1000 sujets exposés (3,4 versus 2,8). D'après la BNPV, le nombre de surdoses a augmenté en 2020 par rapport à 2019 (98 versus 79 ; soit multiplié par 1,2) en particulier durant certaines périodes cibles : premier confinement, déconfinement/période estivale et deuxième confinement. En 2020, le nombre le plus important de surdoses a été observé en avril (n = 15) et mai (n = 15). Les surdoses sont survenues chez des consommateurs de méthadone dans le cadre d'un protocole de soins ou en dehors (sujets naïfs/consommateurs occasionnels ayant obtenu la méthadone via le marché de rue ou l'entourage). Les surdoses résultent de différents facteurs : surconsommation, polyconsommation avec d'autres dépresseurs ou cocaïne, injection, consommation à des fins sédatives, récréatives ou intoxication médicamenteuse volontaire.

Discussion/Conclusion



L'ensemble de ces données montre une augmentation de la morbi-mortalité liée à la méthadone pendant l'épidémie de COVID-19 en 2020. Ce phénomène a été également constaté dans d'autres pays.

Language: fr