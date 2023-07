Abstract

INTRODUCTION: During the pandemic years in Hungary, the completed suicide rates have risen significantly. Violent suicide attempts represent the majority of completed suicides.



OBJECTIVE: In our study, we analyzed the change of the number of inpatients treated in Dr. Manninger Jenő National Traumatology Center between 2016 and 2021 due to violent suicide attempts, focusing on the trend in the first two years of the pandemic outbreak.



METHOD: We used an interrupted time-series analysis with Prais-Winsten regression, controlling autoagressive and seasonal effects, to estimate the effect of the pandemic on the violent suicide attempt rates in our sample.



RESULTS: In the first two pandemic years, the number of inpatients treated in Dr. Manninger Jenő National Traumatology Center due to violent suicide attempts rose significantly, compared to the previous years. After the rapid rise observed in 2020, decreasing numbers were seen in 2021.



DISCUSSION AND CONCLUSION: Analyzing the numbers of violent suicide attempts between 2016 and 2021, an increase in the number of attempts was observed during the first two pandemic years. Orv Hetil. 2023; 164(26): 1003-1011.



===



Bevezetés: Magyarországon a legtöbb országgal ellentétben a COVID-19-pandémia első két évében emelkedés volt tapasztalható a befejezett öngyilkosságok tekintetében az előző évek csökkenő tendenciájához képest. Az elkövetett violens öngyilkossági kísérletek száma prediktív erővel bír a befejezett öngyilkosságok tekintetében.



Célkitűzés: A 2016 és 2021 között violens öngyilkossági kísérlet miatt a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban ellátott betegek számának változását elemeztük, kiemelten fókuszálva a pandémia első két éve alatt tapasztalt változá- sokra.



Módszer: A megszakított idősorok elemzésének (interrupted time-series analysis) módszerét alkalmaztuk, Prais- Winsten-regresszió segítségével, kontrollálva az autoregresszív hatás mellett az idő- és a szezonális hatásokat is, hogy megbecsüljük a pandémia hatását az elkövetett violens öngyilkossági kísérletek tekintetében az általunk vizsgált min- tán.



Eredmények: A pandémia első két évében emelkedett a violens öngyilkossági kísérlet miatt ellátott betegek száma a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban. 2020-ban szignifikáns emelkedés figyelhető meg az előző évekhez képest, amelyet 2021-ben csökkenő tendencia követett.



Megbeszélés és következtetés: Hat év (2016-2021) violens öngyilkossági kísérleti adatait összevetve, a pandémia első két éve alatt emelkedés volt tapasztalható az előző évek csökkenő tendenciáihoz képest.



Orv Hetil 2023; 164(26): 1003-1011.



Kulcsszavak: szuicídium, COVID-19

Language: hu