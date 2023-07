Abstract

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: To describe the demographic and clinical characteristics and treatment of patients with spinal gunshot wounds across Latin America. MATERIAL AND METHODS: Retrospective, multicenter cohort study of patients treated for gunshot wounds to the spine spanning 12 institutions across Latin America between January 2015 and January 2022. Demographic and clinical data were recorded, including the time of injury, initial assessment, characteristics of the vertebral gunshot injury, and treatment.



RESULTS: Data on 423 patients with spinal gunshot injuries were extracted from institutions in Mexico (82%), Argentina, Brazil, Colombia, and Venezuela. Patients were predominantly male civilians in low-risk-of-violence professions, and of lower/middle social status, and a sizeable majority of gunshots were from low-energy firearms. Vertebral injuries mainly affected the thoracic and lumbar spine. Neurological injury was documented in n=320 (76%) patients, with spinal cord injuries in 269 (63%). Treatment was largely conservative, with just 90 (21%) patients treated surgically, principally using posterior open midline approach to the spine (n=79; 87%). Injury features distinguishing surgical from non-surgical cases were neurological compromise (p=0,004), canal compromise (p<0,001), dirty wounds (p<0,001), bullet or bone fragment remains in the spinal canal (p<0,001) and injury pattern (p<0,001). After a multivariate analysis through a binary logistic regression model, the aforementioned variables remained statistically significant except neurological compromise.



CONCLUSIONS: In this multicenter study of spinal gunshot victims, most were treated non-surgically, despite neurological injury in 76% and spinal injury in 63% of patients.



Introducción y objetivo: Describir las características clínico-demográficas y el tratamiento de pacientes con heridas vertebrales por proyectil de arma de fuego en una cohorte retrospectiva de centros de América Latina.



Materiales y métodos: Estudio de cohorte, multicéntrico, retrospectivo de pacientes tratados por lesiones vertebrales por proyectil de arma de fuego en 12 instituciones entre enero de 2015 y enero de 2022. Se registraron datos demográficos y clínicos, incluidos tiempo de la lesión, evaluación inicial, variables balísticas y tratamiento.



Resultados: 423 pacientes con lesiones vertebrales por arma de fuego de instituciones en México (82%), Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Predominantemente varones, civiles, con profesiones con bajo riesgo de violencia y estatus social medio/bajo. Mayoritariamente, por disparos de armas de fuego de baja energía. Lesiones frecuentemente torácicas y lumbares. Lesión neurológica en n=320 (76%) pacientes, con lesión medular en 269 (63%). Tratamiento frecuentemente conservador, con solo 90 (21 %) casos quirúrgicos. Las características que distinguieron casos quirúrgicos de los no quirúrgicos fueron compromiso neurológico (p=0,004), compromiso del canal (p<0,001), heridas sucias (p<0,001), restos de fragmentos de bala o hueso en el canal espinal (p<0,001) y el patrón de la lesión (p<0,001). Las variables mencionadas se mantuvieron estadísticamente significativas, luego del análisis multivariado, excepto el compromiso neurológico.



Conclusiones: En este estudio multicéntrico de víctimas de lesiones vertebrales por proyectil de arma de fuego, la mayoría recibió tratamiento no quirúrgico, a pesar de la lesión neurológica en el 76% y la lesión en la columna en el 63% de los pacientes.





