Abstract

This research aims to determine the judges' views and basis for deciding the castration chemical

sentence in the Mojokerto District Court and to know the review of Islamic Law on the

castration chemical decision in the Mojokerto District Court. The research is included in the

category of qualitative research based on library research using secondary data sources and

descriptive-analytical approaches. The data sources of this study were classified into three parts,

namely, primary, secondary, and tertiary legal materials. In comparison, the data analysis in this

study uses the deductive method. The conclusions of this research result explain that First, the

Panel of judges gave a legal assessment of the Defendant that he had admitted his actions

included the Act against the Law, "intentionally committing violence forcing the child to have

intercourse with him or with others" as evidenced by the testimony of witnesses under oath,

the results of the post mortem and evidence and did the same thing nine times so that the

castration chemical punished it. Second, Islamic Law considers that chemical castration is

included in the jarimah ta'zir. Because jarimah ta'zir does not yet have provisions from syara' and

there is no minimum or maximum limit, the determination of the sentence is the right of the

ruler (leader or Judge).



Keywords: Chemical Castration, Islamic Law.



===



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim dan dasar dalam memutuskan

hukuman kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto dan untuk mengetahui tinjauan Hukum

Islam terhadap putusan kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto. Penelitian ini termasuk

dalam kategori penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan

sumber data sekunder dan pendekatan deskriptif-analitik. Sumber data penelitian ini

diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis

data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini

menjelaskan bahwa; Pertama, Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap Terdakwa

yang mengakui perbuatannya termasuk Perbuatan melawan Hukum, "sengaja melakukan

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain"

dibuktikan dengan keterangan saksi di bawah sumpah, hasil visum dan barang bukti serta

melakukan hal yang sama sebanyak sembilan kali sehingga hukuman kebiri kimia itu. Kedua

Hukum Islam memandang bahwa kebiri kimia termasuk dalam jarimah ta'zir. Karena jarimah

ta'zir belum ada ketentuan dari syara' dan belum ada batas minimal atau maksimal, maka

penentuan hukuman adalah hak penguasa atau Hakim.



Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hukum Islam

