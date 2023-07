Abstract

INTRODUCTION: Firearm injuries to the lower urinary tract are injuries resulting from an energy transfer from a projectile fired by a firearm or a blast from a firearm, to the bladder, prostate, urethra and terminal ureter. Our objective was to describe the epidemiological and diagnostic aspects in the context of a security crisis. PATIENTS AND METHOD: This was a descriptive cross-sectional study of lower urinary tract firearm injuries at Sominé Dolo Hospital in Mopti from January 2017 to December 2021.



RESULTS: In five years, 29 traumas of the lower urinary tract have been collected, about 6 cases per year. The mean age of patients was 27.48 years, the sex ratio was 13.5/1. The main circumstances of occurrence were intercommunal violence 51.72 %, war wounds 31.03 %. Injuries were inflicted by rifles in 62.1 % and improvised explosive devices in 37.9 %. The main modes of discovery were acute urine retention, hematuria and penoscrotal wounds respectively in 31.03 %, 20.69 %, 17.24 %. The organs affected were the urethra in 58.62 %, the bladder, 37.93 %, the prostate 3.45 %. Associated non-urological lesions present in 68.96 % (n=20) were dominated by intestinal lesions and pelvic fractures.



CONCLUSION: Firearm injuries to the lower urinary tract are rare despite the context of the security crisis. They affect young men, are mostly linked to intercommunal violence, and are dominated by urethral and bladder injuries.



Introduction



Les blessures par arme à feu du bas appareil urinaire sont des lésions consécutives à un transfert d’énergie d’un projectile tiré par une arme à feu ou d’un souffle d’une arme à feu, à la vessie, la prostate, l’urètre et l’uretère terminal. Notre objectif était d’en décrire les aspects épidémiologiques et diagnostiques dans un contexte de crise sécuritaire.



Patients et méthode



Il s’agissait d’une étude transversale descriptive portant sur les blessures par arme à feu du bas appareil urinaire à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti de janvier 2017 à décembre 2021.



Résultats



En cinq ans, 29 traumatismes du bas appareil urinaire ont été colligés, soit environ 6 cas par an. L’âge moyen des patients était de 27,48 ans, le sexe-ratio de 13,5/1. Les principales circonstances de survenue étaient les violences intercommunautaires, 51,72 %, et les blessures de guerre, 31,03 %. Les lésions avaient été infligées par les fusils dans 62,1 % et les engins explosifs improvisés dans 37,9 %. Les modes de découvertes principaux étaient la rétention aiguë d’urines, l’hématurie et les plaies péno-scrotales, respectivement, dans 31,03 %, 20,69 % et 17,24 %. Les organes atteints étaient l’urètre dans 58,62 %, la vessie, 37,93 %, et la prostate 3,45 %. Les lésions non urologiques associées, présentes dans 68,96 % (n = 20), étaient dominées par les lésions intestinales et les fractures du bassin.



Conclusion



Les blessures par arme à feu du bas appareil urinaire sont rares, malgré le contexte de crise sécuritaire. Elles affectent les hommes jeunes, sont majoritairement liées aux violences intercommunautaires, et sont dominées par les lésions urétrales et vésicales.



Language: fr