Abstract

INTRODUCTION: the prevalence and probability of being a risk alcohol consumer changes in relation to certain sociodemographic variables, for instance: sex, living in an urban or rural context, and belonging to an indigenous ethnic group. In addition, there is evidence that alcohol consumption is a trigger for general aggression and sexual disinhibition in young people. It is relevant, then, to carry out a study on alcohol consumption in this age group.



Objective: to determine the amount of alcohol consumption and the amount of dating violence, as well as the correlation between both elements in university students belonging to native people.



Method: quantitative, correlational, cross-sectional study. 477 students from the Intercultural University of the State of Puebla participated: 76.3% women and 23.7% men.



Results: the correlation between alcohol consumption and dating violence was significant; however, the correlation between alcohol consumption and cyberbullying, harassment, surveillance and domination was low.



Discussion and conclusions: it is confirmed that there is a correlation between alcohol consumption and dating violence. It is also concluded that other variables, such as parenting styles and economic factors potentiate dating violence related with the socio-culture of university students can be added.



Introducción: la prevalencia y probabilidad de ser consumidor de alcohol de riesgo cambia con relación a ciertas variables sociodemográficas, como el sexo, vivir en un contexto urbano o rural, y pertenecer a una etnia indígena. Además, existe evidencia que el consumo de alcohol es un detonante de agresiones en general y desinhibición sexual en jóvenes. Es relevante, entonces, llevar a cabo un estudio sobre el consumo de alcohol en este grupo etario.



Objetivo: determinar el nivel de consumo de alcohol y el nivel de violencia en el noviazgo, así como la relación entre ambos elementos en estudiantes universitarios pertenecientes a pueblos originarios.



Método: estudio cuantitativo, correlacional, de corte transversal. Participaron 477 estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla: 76.3% de la muestra son mujeres y 23.7% hombres.



Resultados: la correlación entre el consumo de alcohol con la violencia ejercida en el noviazgo fue significativa. Sin embargo, las relaciones fueron bajas entre el consumo de alcohol y el ciberacoso, acoso, vigilancia y dominación.



Discusión y conclusiones: se confirma la existencia de la relación entre el consumo de alcohol y la violencia en el noviazgo. Se concluye, además, que se pueden sumar otras variables, como los estilos de crianza y factores económicos que tengan que ver con la sociocultura de los jóvenes universitarios que potencializan la violencia en el noviazgo.



Palabras clave: consumo de alcohol, noviazgo, violencia.

Language: es