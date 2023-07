Abstract

INTRODUCTION: illicit drug use is a public health problem associated with high rates of school, work, and social disability. The population with the highest rate of increase in illicit drug use are adolescents, due to their age and biological immaturity. Studies in Latin America mainly identify personal, biological, psychological, and sociocultural risk factors for illicit drug use.

Objective: to analyze the scientific evidence on the risk and protective factors of illicit drug use in adolescents in Latin America.

Method: the literature search was carried out in: Web of Science, CINAHL, PubMed, MEDLINE, LILACS, SCIELO.

Results: in the initial search, a total of 1181 reports were obtained. For the full text evaluation, 147 potentially relevant articles were retrieved, selecting a total of 17 publications that met the inclusion criteria. The findings were grouped into two thematic categories: 1) Risk factors: biological, family, individual, socio-environmental, psychological, and socio-educational; 2) Protection factors: family, religious, psychological and socio-environmental.

Discussion and conclusions: the findings of the scope review reveal that there are numerous investigations on the various risk and protective factors of illicit drug use in school adolescents. In addition, it was confirmed that united families and religiosity are protective factors for illicit drug use.



===



Introducción: el consumo de drogas ilícitas es un problema de salud pública asociado con elevados índices de incapacidad escolar, laboral y social. La población con mayor índice en el incremento del consumo de drogas ilícitas son los adolescentes, debido a su edad e inmadurez biológica. Estudios en América Latina identifican principalmente factores de riesgo personales, biológicos, psicológicos y socioculturales que se relacionan con el uso de sustancias adictivas.



Objetivo: analizar la evidencia científica sobre los factores de riesgo y protección del consumo de drogas ilícitas en adolescentes de América Latina.



Métodos: la búsqueda de la literatura se realizó en: Web of Science, CINAHL, PubMed, MEDLINE, LILACS, SCIELO.



Resultados: en la búsqueda inicial se obtuvieron 1181 estudios. Para la evaluación de texto completo se recuperaron 147 artículos potencialmente relevantes y se seleccionaron 17 publicaciones que cumplieron con los criterios de inclusión. Los hallazgos se agruparon en dos categorías temáticas: 1) Factores de riesgo: biológicos, familiares, individuales, socioambientales, psicológicos y socioeducativos; 2) Factores de protección: familiares, religiosos, psicológicos y socioambientales.



Discusión y conclusiones: los hallazgos de la revisión de alcance revelan que existen numerosas investigaciones sobre los diversos factores de riesgo y protección del consumo de drogas ilícitas en adolescentes escolarizados. Además, se confirmó que las familias unidas y la religiosidad son factores protectores para el consumo de drogas ilícitas, lo que respalda a otras investigaciones internacionales que coinciden en este aspecto.



Palabras clave: factores de riesgo, factores protectores, adolescentes, consumo de drogas ilícitas.

Language: es