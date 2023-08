Abstract

BACKGROUND: The general regulations for an active participation in the road traffic in the Federal Republic of Germany are laid down in the Driving License Ordinance ("Fahrerlaubnisverordnung" ) (including appendices). Cardiovascular diseases with a need for precautionary measures and the circumstances according to which the driving fitness is to be determined are reviewed in appendix 4 of the ordinance. The guidelines of the Federal Highway Research Institute ("Bundesanstalt für Straßenwesen") must also be considered when assessing the fitness to drive.



OBJECTIVES: Presentation of the current legal recommendations in the assessment of the driving fitness in the respect to cardiovascular diseases.



MATERIALS AND METHODS: The current official regulations and the recommendations on the fitness to drive in the case of cardiovascular diseases were assessed. In addition, the pocket guidelines of the German Society for Cardiology (DGK) on the subject were reviewed.



RESULTS: As the type of vehicle and time at the wheel influence the probability and the extent of damage in the case of a traffic accident, the official requirements for driving aptitude distinguish between private (group 1) and professional drivers (group 2). The official recommendations for assessing fitness to drive in the case of cardiac arrhythmias, device therapy, coronary heart disease, cardiac insufficiency, valve diseases and syncope are presented.



CONCLUSION: Driving fitness plays an important role in the cardiological patient collective and should be determined in accordance with the official recommendations. For everyday clinical practice, the DGK recommendations for fitness to drive are presented in a clearer and more practice-relevant manner.



===



Hintergrund



Die allgemeinen Regelungen für die aktive Teilnahme am Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland sind in der Fahrerlaubnisverordnung (FeV; inkl. Anlagen) festgelegt. In der Anlage 4 der FeV wurden die kardiovaskuläre Erkrankungen mit Vorsorgebedarf aufgelistet sowie auch die Umstände, wann eine Fahreignung vorliegt. Zur Beurteilung der Fahreignung ist auch die Begutachtungsleitlinie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zu berücksichtigen.

Ziel der Arbeit



Darstellung der aktuellen rechtlichen Empfehlungen für die Beurteilung der Fahreignung bei kardiovaskulären Erkrankungen.

Material und Methoden



Die aktuellen behördlichen Verordnungen und Empfehlungen zur Fahreignung bei kardiovaskulären Erkrankungen werden dargestellt. Zusätzlich wurden die Pocket-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) für Fahreignung berücksichtigt.

Ergebnisse



Da die Art des Fahrzeugs und die Zeit am Steuer einen Einfluss auf die Schadenswahrscheinlichkeit haben, unterscheiden die behördlichen Vorgaben zur Fahreignung zwischen Privat- (Gruppe 1) und Berufsfahrern (Gruppe 2). Die behördlichen Empfehlungen für die Beurteilung der Fahreignung bei Herzrhythmusstörungen, Devicetherapie, koronarer Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Klappenerkrankungen, Synkopen wurden dargestellt.

Diskussion



Das Thema Fahreignung spielt eine wichtige Rolle im kardiologischen Patientenkollektiv und soll entsprechend den Vorgaben in der FEV mit Anlage 4 sowie Begutachtungsleitlinien BASt berücksichtigt werden. Für den klinischen Alltag sind die DGK-Empfehlungen zur Fahreignung übersichtlicher und praxisrelevanter dargestellt.

Language: de