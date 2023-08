Abstract

BACKGROUND: Falls and fall-related injuries are common in older adults, have negative effects on functional independence and quality of life and are associated with increased morbidity, mortality and health related costs.



OBJECTIVE: To synthesize evidence-based and expert consensus-based 2022 world guidelines for the management and prevention of falls in older adults. These recommendations consider a person-centred approach that includes the preferences of the patient, caregivers and other stakeholders, gaps in previous guidelines, recent developments in e-health and both local context and resources. RECOMMENDATIONS: All older adults should be advised on falls prevention and physical activity. Opportunistic case finding for falls risk is recommended for communitydwelling older adults. An algorithm is proposed to stratify falls risk and interventions for persons at low, moderate or high risk. Those considered at high risk should be offered a comprehensive multifactorial falls risk assessment with a view to co-design and implement personalised multidomain interventions. Other recommendations cover details of assessment and intervention components and combinations, and recommendations for specific settings and populations.



CONCLUSIONS: The core set of recommendations provided will require flexible implementation strategies that consider both local context and resources.



Contexte : Les chutes et les blessures liées aux chutes sont fréquentes chez les sujets âgés. Elles occasionnent un déclin fonctionnel, altèrent la qualité de vie et sont associées à une augmentation de la morbidité, de la mortalité et des dépenses de santé. Objectif : Synthétiser les recommandations mondiales 2022 basées sur les preuves et des consensus d'experts pour la prise en charge et la prévention des chutes chez les personnes âgées. Recommandations : Ces nouvelles recommandations sont centrées sur la personne (incluant les préférences du patient, de ses aidants et des autres intervenants), intègrent les récents développements en e-santé et s'adaptent au contexte et aux ressources locales. Des conseils sur la prévention des chutes et sur l'activité physique doivent être donnés à toutes les personnes âgées. La recherche systématique de facteurs de risque de chute est recommandée pour les personnes âgées vivant au domicile. Un algorithme est proposé afin de stratifier le risque de chute et les interventions à mettre en place chez les personnes à risque faible, modéré et élevé. Les personnes à haut risque de chute doivent bénéficier d'une évaluation complète de tous les facteurs de risque, en vue d'interventions multidomaines et personnalisées, en accord avec les préférences de la personne. Les autres recommandations détaillent les éléments de l'évaluation et des interventions ainsi que leurs combinaisons, adaptées aux lieux d'habitation et pour des populations spécifiques.



CONCLUSIONS : Ces recommandations nécessitent un déploiement adapté au contexte local et des ressources disponibles.

