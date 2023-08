Abstract

Der Titel dieses Themenheftes kommt nicht von ungefähr, auch wenn er für eine wissenschaftliche Zeitschrift zunächst zu reißerisch klingen mag. Aber, diese Debatte wird in unseren Tageszeitungen und Illustrierten geführt und muss uns beschäftigen. Immer dann, wenn ein 85-Jähriger "mal wieder" einen Mercedes 190 in ein Schaufenster donnert oder gar ein Kind durch einen Senior auf der Straße zu Schaden kommt. Reflexartig ertönt danach der Ruf nach einem generellen Entzug der Fahrerlaubnis im hohen Alter oder zumindest einer geregelten Fahreignungsuntersuchung ab einem bestimmten Alter. Auf der anderen Seite sehen wir in unseren Notaufnahmen eine zunehmende Anzahl betagter weiterer Verkehrsteilnehmer, die als Radfahrer oder Fußgänger verunglücken. Wie spiegeln sich diese Beobachtungen in der Datenlage wider? Und was machen wir Unfallchirurgen*innen als "Anwälte unserer Patienten" oder, noch allgemeiner gesehen, als "Staatsbürger in Weiß" daraus?



Mit den folgenden Beiträgen wollen wir Ihren Blick für die Thematik schärfen, wird sie doch angesichts der demografischen Entwicklung wohl noch lange aktuell bleiben. Wir haben ausgewiesene Experten aus der Verkehrsepidemiologie, der Verkehrssicherheit, der Altersmedizin und der Verkehrspolitik gebeten, ihre Blickwinkel hierauf einzubringen, und danken an dieser Stelle für ihre Mitwirkung.

