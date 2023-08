Abstract

OBJECTIVE: This article aims to analyze the elements of the narrative which, applied to investigations of accidents at work, transform them into stories, making the dynamics of accidents clearer, more complete and emotionally engaging and also capable of being transferred to a non-experts audience.



METHOD: The theoretical reference identified for the analysis of the accident histories is the work of the Lithuanian semiologist Algirdas Julien Greimas. The title, the dimensions of space and time, the characters (according to the actantial model), the point of view, the structure of the story (following the canonical narrative scheme), and the moral of the tale are the elements of the narration analyzed in this article.



RESULTS: This article illustrates how the dynamics of accidents can lend themselves to being told according to the typical categories of narration and textual organization, resulting in them being enriched with important elements for the communication of prevention and the learning of safe behaviour. The accident investigation that becomes history takes on important characteristics also in terms of communication: the contents become clearer, more accessible and more engaging. Unlike traditional surveys, injury stories, through the elements of the narrative and in particular with the addition of indications for prevention, become an efficient learning and sharing tool valid in training contexts, and the contents effectively usable in practice of prevention workers.



CONCLUSIONS: The narration applied to accidents at work, allowing for greater attention to the elements of the context, relationships and the emotional sphere of the various actors involved, is able to bring out more clearly the important and various factors that can contribute to causing an accident, becoming thus an effective tool for the transfer of indications for prevention.



Obiettivo. Il presente articolo ha l'obiettivo di analizzare gli elementi della narrazione che, applicati alle inchieste di infortuni sul lavoro, trasformano le stesse in storie rendendo la dinamica infortunistica più chiara, completa ed emotivamente coinvolgente e in grado inoltre di essere trasferita anche a un pubblico di non "addetti ai lavori". Metodo. Il riferimento teorico individuato per l'analisi delle storie di infortunio è il lavoro del semiologo lituano Algirdas Julien Greimas. Il titolo, le dimensioni di spazio e tempo, i personaggi (secondo il modello attanziale), il punto di vista, la struttura del racconto (seguendo lo schema narrativo canonico) e la morale della favola sono gli elementi della narrazione presi in analisi in questo articolo. Risultati. Il presente articolo illustra come le dinamiche infortunistiche possano prestarsi a essere raccontate secondo le categorie tipiche della narrazione e dell'organizzazione testuale, risultandone arricchite di elementi importanti per la comunicazione della prevenzione e l'apprendimento di comportamenti sicuri. L'inchiesta infortunio che diventa storia assume caratteristiche importanti anche sotto il profilo della comunicazione: i contenuti diventano più chiari, accessibili e coinvolgenti. A differenza delle tradizionali inchieste, le storie di infortunio, attraverso gli elementi della narrazione e in modo particolare con l'aggiunta delle indicazioni per la prevenzione, divengono un efficiente strumento di apprendimento e di condivisione valido in contesti formativi, e i contenuti efficacemente utilizzabili nella pratica degli operatori della prevenzione.



CONCLUSIONi. La narrazione applicata agli infortuni sul lavoro, consentendo una maggiore attenzione agli elementi di contesto, alle relazioni e alla sfera emotiva dei diversi attori coinvolti, è in grado di far emergere con maggiore evidenza importanti e diversi fattori che possono concorrere a provocare un infortunio, divenendo così un efficace strumento per il trasferimento delle indicazioni per la prevenzione.



Parole chiave. Infortuni sul lavoro, narrativa, narrazione, prevenzione, semiotica.

