Abstract

Similar to previous pandemics, an increase in episodes of gender-based violence (GBV) has also been observed during Covid-191. In this work, personal opinions and experiences on the topic of GBV in Oyam district were investigated.



The information was collected through an anonymous questionnaire, administered between May and September 2022 to young participants in the focus groups organized by the NGO CUAMM Doctors with Africa in the Oyam health centres.



129 subjects responded, 71.3% female (mean age: 20 years). 76.7% reported a low level of education, 50.4% had a job, 70.5% lived in a rural area.



Regarding opinions on GBV, 72.8% agreed that the most common form of violence was physical, followed by economic (60.4%), psychological (57.8%) and sexual (49.6%). )...



===



Analogamente alle precedenti pandemie è stato osservato un aumento degli episodi di violenza di genere (Gbv) anche durante Covid-191. In questo lavoro, sono state indagate le opinioni e le esperienze personali sul tema della Gbv nel distretto di Oyam.

Le informazioni sono state raccolte attraverso un questionario anonimo, somministrato tra maggio e settembre 2022 ai giovani partecipanti ai focus group organizzati dalla Ong Cuamm Medici con l'Africa nei centri di salute di Oyam.



Hanno risposto 129 soggetti, il 71,3% di sesso femminile (età media: 20 anni). Il 76,7% ha riferito un basso livello di istruzione, il 50,4% aveva un'occupazione, il 70,5% viveva in un'area rurale.



In merito alle opinioni sulla Gbv, il 72,8% era concorde che la forma di violenza più comune fosse quella fisica, seguita da quella economica (60,4%), psicologica (57,8%) e sessuale (49,6%)...

Language: it