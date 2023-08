Abstract

OBJECTIVE: To analyze the discourses of young people and professionals on violence against women and to explore possible strategies for its prevention in Spain.



METHOD: Qualitative study based on semi-structured interviews with 16 young people (18-24 years old) and 23 professionals working in violence against women prevention. A discourse analysis was carried out to identify the main interpretative repertoires.



RESULTS: The four interpretative repertoires of this study reflect how young people perceive physical violence in the domestic sphere as the most visible type of violence against women. In their discourses, both young men and women describe the bidirectional nature of intimate partner violence. The allusion to the responsibility of social agents in the perpetuation of violence against women emerges. Finally, young people and professionals emphasize the key role of boys in the prevention of violence against women.



CONCLUSIONS: Physical violence continues to be the main type of violence perceived by the young population, but most girls were able to identify other more subtle and normalized forms of violence. Social agents have a strong influence on the imaginary of violence against women in the young population. Finally, future strategies against violence against women must involve young men in community-based strategies that work to promote positive and egalitarian attitudes and relationships.



===



Objetivo



Analizar los discursos de jóvenes y profesionales sobre la violencia contra la mujer y explorar las posibles estrategias para su prevención en España.

Método



Estudio cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas a 16 jóvenes (18-24 años) y 23 profesionales que trabajan en la prevención de la violencia contra la mujer. Se llevó a cabo un análisis del discurso para identificar los principales repertorios interpretativos.

Resultados



Los cuatro repertorios interpretativos de este estudio reflejan cómo las personas jóvenes perciben la violencia física en el ámbito doméstico como el tipo de violencia contra la mujer más visible. En sus discursos, tanto hombres como mujeres jóvenes describen el carácter bidireccional de la violencia en el ámbito de la pareja. Emerge la alusión a la responsabilidad de los agentes sociales en la perpetuación de la violencia contra la mujer. Por último, las personas jóvenes y profesionales destacan el papel clave de los chicos en la prevención de la violencia contra la mujer.

Conclusiones



La violencia física continúa siendo el principal tipo de violencia percibido por la población joven, pero mayoritariamente las chicas fueron capaces de identificar otras formas de violencia más sutiles y normalizadas. Los agentes sociales tienen una fuerte influencia en el imaginario sobre la violencia contra la mujer de la población joven. Por último, las futuras estrategias contra la violencia contra la mujer deben contar con la participación de los hombres jóvenes desde estrategias comunitarias que trabajen en la promoción de actitudes y relaciones positivas e igualitarias

Language: es