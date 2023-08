Abstract

INTRODUCTION:



The COVID-19 pandemic has had a great impact on mental health, being depression one of the most frequent pathologies. Our aim was to determine the prevalence and factors associated with depression in university students during the COVID-19 pandemic.



Methodology:



We conducted an observational, analytical, cross-sectional, prospective study. University students who meet the eligibility criteria were included. The Zung Self-Rating Depression Scale was used to determine levels of depression. The association between variables was evaluated using logistic regression analysis and the chi-square test.



Results:



In total, 261 university students were included; 57.1% (n=149) presented depressive symptoms, of them, 56.4% (n=84) had mild depression, 36.9% (n=55) moderate depression and 6.7% (n=10) severe depression. Depression was more frequent in 18-22 years old students than in the 23-30 years old group (OR: 2.269, 95%CI: 1.352-3.808; p=0.002). Participants who did recreational activities a few times or never had increased odds (OR: 2.293, 95% CI: 1.365-3.851; p=0.002) compared to those who did them. No associations were found regarding sex, socioeconomic status, occupation, housing arrangement, alcohol, and drug consumption.



Conclusions:



The prevalence of depression in university students is high being age and recreational activities associated factors. The impact of COVID-19 on students' mental health should be a major concern and strategies to mitigate it are needed.



===







Introducción:



La pandemia por COVID-19 ha tenido un gran impacto sobre la salud mental siendo la depresión la patología más frecuente. Nuestro objetivo fue determinar los factores asociados a la depresión en estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19.



Metodología:



Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, prospectivo. Se incluyeron estudiantes universitarios que cumplieron con los criterios de elegibilidad. Se utilizó la escala de depresión de autoevaluación de Zung para determinar los niveles de depresión. La asociación entre variables se evaluó mediante análisis de regresión logística y la prueba de chi-cuadrado.



Resultados:



En total se incluyeron 261 estudiantes universitarios; el 57,1% (n=149) presentó síntomas depresivos, de ellos, el 56,4% (n=84) depresión leve, el 36,9% (n=55) depresión moderada y el 6,7% (n=10) depresión severa. La depresión fue más frecuente en los estudiantes de 18-22 años que en el grupo de 23-30 años (OR: 2,269, IC95%: 1,352-3,808; p=0,002). Además, los participantes que realizaron actividades recreativas pocas veces o nunca tuvieron mayores probabilidades de tener depresión en comparación con los que las realizaron (OR: 2,293, IC 95%: 1,365-3,851; p=0,002). No se encontró asociación con el sexo, nivel socioeconómico, ocupación, vivir con familiares o solo, ni con el consumo de alcohol y drogas.



Conclusiones:



La prevalencia de depresión en estudiantes universitarios es alta siendo la edad y las actividades recreativas factores asociados. El impacto de COVID-19 en la salud mental de los estudiantes debería ser una preocupación importante y es necesario establecer estrategias para mitigarlo.



Keywords : Depresión; COVID-19; Factores de riesgo.

Language: es