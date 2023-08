Abstract

INTRODUCTION: This study investigates whether restrictions associated with the Covid-19 pandemic, in particular the temporary restrictions on social contacts in 2020, affected the number of inpatients admitted by the Department of Emergency Medicine of Jena University Hospital with a documented susceptibility to falls, injury or a susceptibility to falls resulting in at least one injury.



METHODS: Using the ICD-10-GM code for susceptibility to falls (R29.6) and the codes for injuries (S00 to T14) from medicare claims data, the incidence rates of inpatient admissions between the years 2019 and 2020 were compared. In addition to all inpatient admissions recorded by the Department of Emergency Medicine, the cases of inpatients aged 65 years or older were considered separately, as they have an increased risk of having a fall.



RESULTS: In 2020, the number of inpatient admissions in all age groups with one or more codes for injuries (S00 to T14) was significantly lower than in 2019 (2019: 19.2%, 2020: 17.3%, p<0.001). Regarding the codes for a documented susceptibility to falls (R29.6) or a documented susceptibility to falls (R29.6) with at least one injury (S00-T14), no differences were observed between the two years. In the group of inpatients 65 years or older, there were also no differences between 2019 and 2020 for any of the diagnoses considered.



CONCLUSION: In this monocentric study of Jena University Hospital, it could be demonstrated for the first time that the Covid-19 pandemic had little impact on the number of inpatients admitted to the Department of Emergency Medicine with a documented diagnosis of susceptibility to falls (R29.6) and of susceptibility to falls in combination with at least one documented injury (S00-T14). As observed in previous publications, the number of inpatient admissions with documented injury diagnoses (S00 to T14) decreased.



===



Hintergrund

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob sich die mit der COVID-19-Pandemie einhergehenden Restriktionen, insbesondere die periodischen Kontaktbeschränkungen im Jahr 2020, auf die Zahl der Fälle von Patient*innen ausgewirkt haben, die durch die Klinik für Notfallmedizin (KfN) des Universitätsklinikums Jena (UKJ) stationär aufgenommen wurden und für die eine Sturzneigung, Verletzung oder eine Sturzneigung in Kombination mit mindestens einer Verletzung dokumentiert wurde.

Methode

Mit dem ICD-10-GM-Code für eine Sturzneigung (R29.6) und den Codes für Verletzungen (S00 bis T14) aus Abrechnungsdaten der Jahre 2019 und 2020 erfolgte ein Häufigkeitsvergleich der Fälle zwischen den Jahren. Dabei wurden neben der Gesamtheit aller Fälle von Patient*innen, die durch die KfN aufgenommen wurden, die Fälle von Patient*innen, die 65 Jahre oder älter waren, separat betrachtet, da diese ein erhöhtes Sturzrisiko aufweisen.

Ergebnisse

Der Anteil aller Fälle, für die mindestens eine Verletzungsdiagnose (S00 bis T14) dokumentiert wurde, war im Jahr 2020 signifikant geringer als im Jahr 2019 (2019: 19,2%, 2020: 17,3%, p < 0,001). Für den Anteil aller Fälle, für die eine Sturzneigung (R29.6) oder eine Sturzneigung in Kombination mit mindestens einer Verletzungsdiagnose (S00-T14) dokumentiert wurde, konnten keine Unterschiede zwischen den Jahren gefunden werden. Für die Anteile der Fälle von Patient*innen, die 65 Jahre oder älter waren, konnten für keine der betrachteten Diagnosen Unterschiede zwischen den Jahren beobachtet werden.

Schlussfolgerung

In dieser monozentrischen Untersuchung des UKJ konnte für stationäre Fälle der durch die KfN aufgenommenen Patient*innen erstmals gezeigt werden, dass die COVID-19-Pandemie wenig Einfluss auf die Dokumentation der Sturzneigung (R29.6) sowie der Sturzneigung in Kombination mit mindestens einer Verletzungsdiagnose (S00-T14) zu haben scheint. Für die Verletzungsdiagnosen (S00 bis T14) wurde, wie in vorangegangenen Publikationen, ein Rückgang der Fälle beobachtet.

Language: de