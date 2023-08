Abstract

OBJECTIVE



to identify professionals' perception about a qualifying educational intervention to cope with gender violence.

Method



a qualitative study, carried out with 28 professionals from Casas da Mulher Brasileira: Brasília (Distrito Federal), Campo Grande (Mato Grosso do Sul) and Curitiba (Paraná). Data collection took place through Critical-emancipatory Workshops, between October 2020 and October 2021. Speeches were subjected to thematic content analysis, and the images were analyzed using the documentary interpretation method, with the support of software.

Results



psychologists, social workers and administrative technicians participated in the study, most of whom had more than four years of work experience in the institution. Four empirical categories emerged from the analyses: Educational intervention as a motivation for knowledge construction; The importance of group dynamics for collaborative learning; The active methodology as a tool for professional recognition; Educational intervention as a possibility to (re)think professional practice.

Conclusion and implications for practice



professionals perceive the potential of educational intervention for understanding and transforming the reality of their work, made possible by the playful, critical, and participatory dynamics. Moreover, it allowed expanding and deepening knowledge to cope with gender violence.



Keywords:

Gender-Based Violence; Knowledge; Learning; Professional Practice; Violence Against Women



Objetivo identificar a percepção dos profissionais sobre uma intervenção educativa qualificadora para o enfrentamento da violência de gênero. Método estudo qualitativo, realizado com 28 profissionais das Casas da Mulher Brasileira: Brasília (Distrito Federal), Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e Curitiba (Paraná). A coleta de dados ocorreu por meio de Oficinas de Trabalho Crítico-emancipatórias, entre outubro de 2020 e outubro de 2021. Os discursos foram submetidos à análise de conteúdo temática, e as imagens foram analisadas por meio do método documentário de interpretação, com o apoio de software. Resultados participaram do estudo psicólogas, assistentes sociais e técnicas-administrativas que, em sua maioria, tinham mais de quatro anos de experiência de trabalho na instituição. Quatro categorias empíricas emergiram das análises: A intervenção educativa como motivação para a construção do conhecimento; A importância da dinâmica grupal para a aprendizagem colaborativa; A metodologia ativa como ferramenta para o reconhecimento profissional; A intervenção educativa como possibilidade de (re)pensar a prática profissional. Conclusão e implicações para a prática as profissionais percebem a potencialidade da intervenção educativa para a compreensão e transformação da realidade do seu trabalho, possibilitada pela dinâmica lúdica, crítica e participativa. Ademais, permitiu ampliar e adensar os conhecimentos para enfrentamento da violência de gênero.

