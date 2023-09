Abstract

Introduction

Pregnancy and the birth of a child are times of great vulnerability that can disrupt the couple and sometimes trigger violence.

Objective

This study sets out to examine how a child's exposure to intimate partner violence at a very young age can impact their development and adjustment, and more specifically, to highlight the social, emotional, traumatic and family consequences for children exposed to intimate partner violence in early or late childhood.

Method

Our sample comprised 46 children aged between 5 and 12. The following measurement tools were used: SAGA (Systemic Analysis of Group Affiliation) test (Compagnone, 2009) for family cohesion representations, CBCL (Child Behavior Checklist) (Achenbach, 1991) for social and emotional adjustment, and TSCC (Trauma Symptom Checklist for Children) (Briere, 1989) for post-traumatic stress.

Results

Results indicate that children exposed to intimate partner violence at an early age are the most likely to present symptoms of anxiety and depression.

Conclusion

The representation of the cohesiveness of the mother-child relationship plays a moderating role between the onset of intimate partner violence and the externalized adjustment displayed by the children. This leads us to posit that a poor cohesive mother-child relationship is a risk factor for the child's adjustment.

Résumé

Introduction

La grossesse ou la naissance d'un enfant constitue une période d'importante vulnérabilité, bouleverse la place des membres du couple et agit souvent comme déclencheur de la violence.

Objectif

L'objectif de cette étude est d'examiner l'effet de l'exposition à la violence conjugale précoce sur le développement et l'adaptation des enfants. Plus précisément, il s'agit de mettre en évidence les conséquences socio-affective, traumatique et familiale, de l'exposition à la violence conjugale chez les enfants selon si elle a débuté précocement ou plus tardivement.

Méthode

L'échantillon est composé de 46 ans enfants âgés de 5 à 12 ans. Les représentations de la cohésion familiale des enfants ont été appréhendées à travers le SAGA (Compagnone, 2009), l'adaptation socio-affective par le Child Behavior Checklist (Achenbach, 1991) et les symptômes de stress post-traumatique grâce au Trauma Symptom Checklist for Children (Briere, 1989).

Résultats

Les résultats indiquent que les enfants exposés précocement sont les plus à risque de manifester des symptômes anxieux et dépressifs. La représentation de la cohésion mère-enfant joue un rôle modérateur entre le début de la violence conjugale et l'adaptation extériorisée des enfants.

Conclusion

La cohésion mère-enfant apparaît ainsi être un facteur de risque pour l'adaptation de l'enfant, lorsqu'elle est perçue comme faible.

Language: en