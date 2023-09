Abstract

BACKGROUND: The lifestyle-integrated functional exercise (LiFE) program has been shown to increase physical activity. It remains unclear, however, how these changes translate into long vs. short walking episodes.



OBJECTIVE: The aim of this work was to investigate changes in short vs. long walking episodes between baseline and 6‑month follow-up and to determine which factors are associated with these changes. MATERIAL AND METHODS: This was a two-arm randomized noninferiority study with 309 older adults (mean age 78.7 ± 0.3 years; 73.5% female) at risk of falling who exercised either in a group (gLiFE; n = 153) or individually (LiFE; n = 156). Walking episodes were measured using activPAL 4micro sensors: a distinction was made between walking episodes < 10s, < 20s, and > 60 s. Changes in walking episodes between baseline and 6‑month follow-up were analyzed, including calculation of effect sizes (Cohen's d). Determinants of changes in the walking episodes were analyzed using multiple regression.



RESULTS: The walking episodes < 10s and < 20 s showed a significant increase in both intervention groups but not for > 60 s. The overall daily walking duration and average steps per day had an influence on changes in the walking episodes between baseline and 6 months. Parameters of objective and subjective function explained a very small but significant amount of the variance.



CONCLUSION: The LiFE program seems to work on a behavioral rather than on a functional level. By accumulating short walking episodes, large gains in physical activity can potentially be achieved. This can be of health-promoting benefit especially for persons living in institutional settings or for those who are cautious or even anxious to undertake longer walking episodes (e.g., outdoors).



Hintergrund und Zielsetzung



Das Lifestyle-integrated-Functional-Exercise(LiFE)-Programm ermöglicht eine Steigerung der körperlichen Aktivität. Bisher ist unklar, wie sich das Aktivitätsmuster hinsichtlich der Dauer der Gehepisoden ändert.

Ziel der Arbeit



Die Veränderungen der kurzen bzw. langen Gehepisoden innerhalb von 6 Monaten sollen untersucht und die Faktoren, die mit diesen Veränderungen im Zusammenhang stehen, sollen überprüft werden.

Material und Methoden



Bizentrische randomisierte Nichtunterlegenheitsstudie mit 309 älteren Erwachsenen (78,7 ± 0,3 Jahre; 73,5 % weiblich), die das LiFE-Programm in Kleingruppen (gLiFE; n = 153) oder individualisiert (LiFE; n = 156) durchführten. Gehepisoden wurden mithilfe des Instruments activPAL 4micro erfasst; es wurde zwischen Gehepisoden mit einer jeweiligen Dauer < 10 s, < 20 s und > 60 s unterschieden. Die Veränderungen der Gehepisoden zwischen Baseline und 6 Monaten wurden überprüft; die Effektstärke (Cohens d) der Veränderungen wurde ermittelt. Einflussfaktoren der Gehepisodenveränderungen wurden mithilfe multipler Regression modelliert.

Ergebnisse



Die Gehepisoden mit den Dauern < 10 s und < 20 s wiesen in beiden Interventionsgruppen signifikante Steigerungen auf, nicht aber jene mit der Dauer > 60 s. Einfluss auf die Veränderung der Gehepisoden zwischen Baseline und Sechsmonatsmessung hatten die Gehdauer und die durchschnittliche Schrittzahl/Tag. Maße der objektiven und subjektiven Funktion lieferten einen sehr geringen, aber signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung der Veränderung.

Diskussion



Das LiFE-Programm entfaltet seine Wirkung vornehmlich als Verhaltensintervention. Kurze Gehepisoden bieten kumuliert ein großes Potenzial zur Steigerung der körperlichen Aktivität. Dies kann insbesondere für Personen in institutionellen Settings oder jene, die sich längeres Gehen (außerhäuslich) nicht mehr zutrauen, von gesundheitsförderlichem Nutzen sein.

Language: de