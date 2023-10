Abstract

BACKGROUND: The proximity of a psychiatric hospital to a railway infrastructure is a risk factor for railway suicide. Due to limited research results, no systematic reviews have extensively investigated the determinants of this association.



AIM: Scoping review of the current scientific knowledge on the institutional, patient-related and rail- and environment-related determinants of rail suicide in proximity of psychiatric hospitals and of existing preventive measures taken by rail managers in Belgium and the Netherlands.



METHOD: A literature search was conducted using the PubMed, Embase, Web of Science, and Scopus databases. Relevant policy documents were requested from railroad administrators.



RESULTS: Residential patients with a severe psychiatric disorder are at increased risk of railway suicide. Poor continuity of care and various rail and environmental factors appear to be other relevant risk factors. The rail sector in Belgium and the Netherlands appears to take specific measures to prevent rail suicide in the hotspots located near psychiatric hospitals.



CONCLUSION: Despite certain consistent findings about the population at risk for railway suicide, there is a clear need for more research concerning other possible determinants and the effectiveness of suicide prevention programs within a psychiatric context.



Achtergrond Vanuit de literatuur is bekend dat de nabijheid van een psychiatrisch ziekenhuis bij een spoorweg een risicofactor inhoudt voor spoorsuïcide. Tot op heden zijn er geen overzichtsstudies uitgevoerd naar welke specifieke kenmerken van psychiatrische ziekenhuizen een rol spelen in dit verband.



Doel Scoping review van de huidige wetenschappelijke kennis over de institutionele, patiënt- en spoorgerelateerde determinanten van spoorsuïcide in de nabijheid van psychiatrische ziekenhuizen en nagaan welke preventieve maatregelen spoorwegexploitanten en -beheerders nemen om het risico op spoorsuïcide in de nabijheid van psychiatrische ziekenhuizen te verlagen.



Methode Systematische literatuurstudie via PubMed, Embase, Web of Science, en Scopus. Relevante beleidsdocumenten werden opgevraagd bij spoorwegbeheerders.



Resultaten Na screening werden 36 artikelen geïncludeerd. De meeste studies wezen erop dat het risico op spoorsuïcide groter wordt naarmate de concrete afstand tot het spoor kleiner wordt en patiënten een residentiële behandeling krijgen. Een gebrekkige zorgcontinuïteit en diverse spoor- en omgevingsgerelateerde factoren bleken andere relevante risicofactoren te zijn. Voor andere factoren (zoals sociodemografische gegevens en psychiatrische diagnose) waren de resultaten beperkt dan wel minder eenduidig.



Conclusie Er is duidelijk behoefte aan meer gedegen onderzoek, om een nog beter suïcidepreventiebeleid te kunnen voeren gericht op deze specifieke populatie.

