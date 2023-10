Abstract

Many eldercides in African societies are motivated by witchcraft beliefs. Yet, witchcraft-related eldercide remains an understudied criminological subject. The present study explores the scale, features and socio-cultural and economic contexts of witchcraft-related elder homicide in Kenya. A total of 94 media articles reporting the witchcraft-related killings of 136 older people in Kenya between January 2012 and December 2021 were perused. Key information about the victims and perpetrators and the circumstances surrounding each event/eldercide was collected and critically analysed. The data suggest that approximately 75% of witchcraft-related homicide victims in Kenya are 60 years old and above. Most victims were females (mainly widows) of low socio-economic backgrounds. All the cases occurred in rural communities, and the perpetrators were largely young adult males. Arson, slashing with a machete and clubbing/beating were the dominant methods used to kill alleged witches. Most killings were motivated by the belief that the victims caused misfortunes/calamities by witchcraft. However, witchcraft allegations and concomitant killings were sometimes weaponized to obtain the victims' property/land. Because witchcraft beliefs are deeply entrenched in the culture and philosophy of the Kenyan people, the use of a multifaceted approach may be the most appropriate way of curtailing the problem.,



===



Abstracto Muchos asesinatos de ancianos en las sociedades africanas están motivados por creencias de brujería. Sin embargo, el homicidio de ancianos relacionado con la brujería sigue siendo un tema criminológico poco estudiado. El presente estudio explora la escala, las características y los contextos socioculturales y económicos del homicidio de ancianos relacionado con la brujería en Kenia. Se examinaron noventa y cuatro artículos de los medios de comunicación que informaban sobre los asesinatos relacionados con la brujería de 136 personas mayores en Kenia entre enero de 2012 y diciembre de 2021. Se recopiló y analizó críticamente información clave sobre las víctimas y los perpetradores y las circunstancias que rodearon cada evento/homicidio de ancianos. Los datos sugieren que aproximadamente el 75% de las víctimas de homicidios relacionados con la brujería en Kenia tienen 60 años o más. La mayoría de las víctimas eran mujeres (principalmente viudas) de entornos socioeconómicos bajos. Todos los casos ocurrieron en comunidades rurales y los perpetradores fueron en su mayoría hombres adultos jóvenes. El incendio provocado, el corte con machete y los golpes y palos fueron los métodos dominantes utilizados para matar a las supuestas brujas. La mayoría de los asesinatos fueron motivados por la creencia de que las víctimas causaban desgracias o calamidades mediante brujería. Sin embargo, las acusaciones de brujería y los asesinatos concomitantes a veces se utilizaron como armas para obtener las propiedades o tierras de las víctimas. Dado que las creencias sobre la brujería están profundamente arraigadas en la cultura y la filosofía del pueblo keniano, el uso de un enfoque multifacético puede ser la forma más apropiada de reducir el problema.,



Abstrait De nombreux meurtres de personnes âgées dans les sociétés africaines sont motivés par des croyances en sorcellerie. Pourtant, le traitement des personnes âgées lié à la sorcellerie reste un sujet criminologique peu étudié. Le présente étude explore l'ampleur, les caractéristiques et les contextes socioculturels et économiques des homicides de personnes âgées liés à la sorcellerie au Kenya. Quatre-vingt-quatorze articles de presse faisant état des meurtres liés à la sorcellerie de 136 personnes âgées au Kenya entre janvier 2012 et décembre 2021 ont été consultés. Des informations clés sur les victimes et les auteurs ainsi que sur les circonstances entourant chaque événement/meurtre d'une personne âgée ont été collectées et analysées de manière critique. Les données suggèrent qu'environ 75% des victimes d'homicides liés à la sorcellerie au Kenya ont 60 ans et plus. La plupart des victimes étaient des femmes (principalement des veuves) issues de milieux socio-économiques défavorisés. Tous les cas se sont produits dans des communautés rurales et les auteurs étaient pour la plupart de jeunes adultes de sexe masculin. Les incendies criminels, les coups de machette et les matraques/battements étaient les méthodes dominantes utilisées pour tuer les sorcières présumées. La plupart des meurtres étaient motivés par la conviction que les victimes causaient des malheurs/calamités par la sorcellerie. Cependant, les allégations de sorcellerie et les meurtres concomitants étaient parfois utilisés comme armes pour obtenir les biens/terres des victimes. Les croyances en matière de sorcellerie étant profondément ancrées dans la culture et la philosophie du peuple kenyan, le recours à une approche multidimensionnelle pourrait être le moyen le plus approprié de réduire le problème.



抽象的非洲社会许多 杀害老年人的事件都是出于巫术信仰。 然而,与巫术相关的杀长老行为仍然是一个未被充分研究的犯罪学课题。 本研究探讨了肯尼亚与巫术相关的老年人凶杀案的规模、特征以及社会文化和经济背景。 94 篇媒体文章报道了 2012 年 1 月至 2021 年 12 月期间肯尼亚 136 名老年人因巫术被杀害的情况。 收集并严格分析了有关受害者和肇事者的关键信息以及每起老年人事件/谋杀案的情况。 数据显示,肯尼亚大约 75% 的巫术相关凶杀案受害者年龄在 60 岁及以上。 大多数受害者是社会经济背景较低的女性(主要是寡妇)。 所有案件都发生在农村社区,肇事者主要是年轻的成年男性。 纵火、用砍刀砍伤和棍棒/殴打是杀害所谓女巫的主要方法。 大多数杀戮的动机是相信受害者是通过巫术造成不幸/灾难的。 然而,巫术指控和伴随的杀戮有时被武器化以获取受害者的财产/土地。 由于巫术信仰在肯尼亚人民的文化和哲学中根深蒂固,因此采用多方面的方法可能是解决这个问题的最合适的方法。



, خلاصةالعديد من عمليات قتل كبار السن في المجتمعات الأفريقية تكون بدافع معتقدات السحر. ومع ذلك، لا يزال قتل المسنين المرتبط بالسحر موضوعًا إجراميًا غير مدروس جيدًا. تستكشف هذه الدراسة النطاق والميزات



والسياقات الاجتماعية والثقافية



والاقتصادية لجرائم قتل المسنين المرتبطة بالسحر في كينيا. وتمت الاطلاع على 94 مقالاً إعلاميًا تتحدث عن عمليات قتل مرتبطة بالسحر لـ 136 من كبار السن في كينيا في الفترة ما بين يناير 2012 وديسمبر 2021. تم جمع المعلومات الأساسية عن الضحايا والجناة والظروف المحيطة بكل حدث/جريمة قتل لشخص كبير السن وتحليلها بشكل نقدي. تشير البيانات إلى أن ما يقرب من 75% من ضحايا جرائم القتل المرتبطة بالسحر في كينيا يبلغون من العمر 60 عامًا فما فوق. وكان معظم الضحايا من الإناث (معظمهن أرامل) من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة. ووقعت جميع الحالات في المجتمعات الريفية، وكان الجناة إلى حد كبير من الشباب الذكور. كانت الحرق العمد والقطع بالمنجل والضرب بالهراوات هي الأساليب السائدة المستخدمة لقتل السحرة المزعومين. وكان الدافع وراء معظم عمليات القتل هو الاعتقاد بأن الضحايا تسببوا في مصائب/مصائب عن طريق السحر. ومع ذلك، تم أحيانًا استخدام مزاعم السحر وعمليات القتل المصاحبة كسلاح للحصول على ممتلكات/أراضي الضحايا. ونظرًا لأن معتقدات السحر متجذرة بعمق في ثقافة وفلسفة الشعب الكيني، فإن استخدام نهج متعدد الأوجه قد يكون الطريقة الأكثر ملاءمة للحد من المشكلة.



Keywords: Homicide; Murder; Fear

Language: en