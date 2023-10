Abstract

BACKGROUND: Traditionally, psychopathology has been related to suicide risk, furthermore if we bear in mind that the recent meta-analysis on the relationship between some mental disorders and the risk of suicide attempt are inconclusive, and have been performed with non-clinical samples.



OBJECTIVE: To establish the psychopathological differences between female adolescent patients with and without suicide attempt. MATERIAL AND METHODS: Comparative, prospective, correlational and cross-sectional study. A sample of 50 female participants was used, divided into 2 groups: one of cases, (n = 25), made up of female patients between 15 and 19 years of age with suicide attempt, and a control group of pairs (n = 25) with no history of suicide attempt. The following instruments were applied: the Plutchik Impulsivity Scale, the Beck Hopelessness Scale, the K-Sads-PL, the Beck Suicidal Ideation Scale, and the Hamilton Depression Scale.



RESULTS: A greater presence of the disorders evaluated was found: major depressive disorder, dysthymic disorder, generalized anxiety disorder and panic disorder in the group with suicide attempt. Furthermore, the case group obtained higher mean scores on the Beck Hopelessness Scale, the Beck Suicidal Ideation Scale, the Hamilton Depression Scale and the Plutchik Impulsivity Scale.



CONCLUSIONS: The results agree with most of previous studies. It is suggested to carry out preventive interventions in cases where a considerably increased risk is detected.



Introducción: tradicionalmente se ha relacionado la psicopatología con el riesgo suicida, más si se toma en consideración que los recientes metaanálisis sobre la relación entre algunos trastornos mentales y el riesgo de tentativa suicida no son concluyentes, y se han realizado con muestras no clínicas.



Objetivo: establecer las diferencias

psicopatológicas entre pacientes adolescentes del sexo femenino con y sin intento suicida.



Material y métodos: estudio comparativo, prospectivo, correlacional y transversal. Se utilizó una muestra de 50 participantes de sexo femenino, distribuidas en dos grupos: el de casos, (n = 25), compuesto por pacientes entre 15 y 19 años con intento suicida y un grupo control (n = 25) de pares sin historia de tentativa. Se aplicaron los siguientes instrumentos: la Escala de Impulsividad de Plutchik, la Escala de Desesperanza de Beck, el K-Sads-PL, la Escala de Ideación Suicida de Beck y la Hamilton de Depresión.



Resultados: se encontró mayor presencia de los trastornos evaluados: trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico en el grupo con intento suicida. Además, el grupo caso obtuvo mayor puntución media en las escalas de Desesperanza de Beck, de Ideación Suicida de Beck, la Hamilton de Depresión y la de Impulsividad de Plutchik.



Conclusiones: los resultados coinciden con la mayoría de estudios previos. Se sugiere hacer intervenciones preventivas en casos donde se detecte un riesgo considerablemente aumentado.

