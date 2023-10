Abstract

This research examined the experiences of Canadian correctional officers (COs) in providing essential services during the COVID-19 pandemic. The study applied theoretical models of stress to explore correlates of COVID-related stress in the correctional setting. Provincial COs (N = 596) took part in an online survey at the end of 2020. Only a quarter of participants reported they felt safe at their workplace during the pandemic. Participants also reported high levels of work stress typified by significant changes to their job responsibilities and role confusion stemming from pandemic-related policies. While most participants agreed that their workplace successfully implemented safeguards, they indicated key downstream considerations were lacking and perceived low levels of certain types of support. Several individuallevel, situational workplace stressors, and coping resources were revealed to be significant correlates of COVID-19 stress. In estimating a hierarchical linear regression model, COVID-19 stress was found to be primarily driven by perceived safety precaution implementation when controlling for individual-level vulnerabilities.



FINDINGS examine the impact of COVID-19 among frontline workers in forgotten sectors such as corrections to contribute knowledge that can be used to support COs' well-being in the face of future infectious disease planning, as well as implications for policy planning.



Cette recherche porte sur les expériences vécues par les agent·es correctionnel·les au Canada alors qu'ils et elles assuraient des services essentiels pendant la pandémie de COVID-19. L'étude se sert de modèles théoriques du stress pour explorer les facteurs associés au stress liés à la COVID en milieu correctionnel. Des agent·es des services provinciaux (n = 596) ont répondu à un sondage en ligne à la fin de 2020. Seulement le quart des participant·es ont déclaré se sentir en sécurité dans leur milieu de travail pendant la pandémie et ont rapporté des niveaux élevés de stress au travail qu'ils et elles associaient à des modifications importantes de leurs responsabilités professionnelles et à la confusion des rôles découlant des politiques liées à la pandémie. Bien que la plupart des participant·es reconnaissent que des mesures de protection ont été mises en place avec succès dans leur milieu de travail, ils et elles indiquent que des éléments clés n'ont pas été considérés en aval, et leur perception à l'égard de certains types de soutien est qu'ils sont peu élevés. L'étude révèle que plusieurs facteurs de stress et ressources d'adaptation en milieu de travail, de nature situationnelle et individuelle, sont corrélés de manière significative au stress causé par la COVID-19. L'estimation d'un modèle de régression linéaire hiérarchique, avec contrôle des vulnérabilités à l'échelle individuelle, permet de constater que le stress lié à la COVID-19 est attribuable principalement à la perception d'une mise en œuvre de mesures de sécurité. Les résultats permettent d'examiner l'effet de la COVID-19 chez les travailleur·ses de première ligne dans des secteurs négligés comme les services correctionnels, et apportent de nouvelles connaissances qui serviront à améliorer le bienêtre des agent·es correctionnel·les et à en tenir compte dans la planification des réactions à d'éventuels cas de maladies infectieuses, en plus d'avoir une incidence sur la planification des politiques.

