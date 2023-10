Abstract

OBJECTIVE: The strongest predictor of suicide attempts is a previous suicide attempt. Individuals hospitalized for suicidal ideation and behavior face an increased risk of suicide following discharge. This study investigates the extent to which outpatient treatment services are utilized the first 6 months after discharge and whether men and women differ in this regard.



METHOD: The study examines data of 124 individuals (with suicide attempts (lifetime), 59.7% female) on the use of outpatient treatment services in the 6 months after inpatient treatment.



RESULTS: 37.9% (N=47) of individuals reported not having used any treatment services at all. Men were significantly less likely to make use of the services.



CONCLUSION: Members of a group with an increased risk of suicide, to a large extent, fail to make use of outpatient treatment services. Discharge management should increasingly focus on (gender-specific) barriers and pave the way for treatment in outpatient.



Ziel Der stärkste Prädiktor für einen Suizidversuch ist ein vorangegangener Suizidversuch. Personen, die aufgrund von suizidalem Erleben und Verhalten stationär aufgenommen wurden, haben nach Entlassung aus stationärer Behandlung ein erhöhtes Risiko durch einen Suizid zu versterben. Es wird untersucht, inwieweit ambulante Behandlungsangebote in der Phase nach Entlassung in Anspruch genommen werden und ob sich Männer und Frauen dahingehend unterscheiden.



Methodik Die Inanspruchnahme ambulanter Angebote von 124 Personen (mit Suizidversuch (lifetime), 59,7% weiblich) in den 6 Monaten nach stationärer Behandlung wird untersucht.



Ergebnisse 37,9% (N=47) nahmen kein Angebote in Anspruch. Männer begaben sich signifikant weniger in ambulante Behandlung als Frauen.



Schlussfolgerung Eine Gruppe mit erhöhtem Suizidrisiko nimmt zu einem großen Teil nach stationärer Behandlung keine Angebote in Anspruch. Das Entlassmanagement sollte verstärkt (genderspezifische) Hürden in den Blick nehmen und Wege in ambulante Versorgung ebnen.

