Abstract

BACKGROUND: The handling of fireworks regularly leads to a variety of injuries affecting the periocular region. Due to the COVID-19 lockdown and a sales ban on consumer fireworks for the private sector the number of injuries massively decreased; however, a considerable increase was registered again at the last New Year festivities. The aim of this work was to present the extent and spectrum of such injuries in a maximum care center.



METHODS: As part of the nationwide survey of firework-associated eye injuries in emergency care eye clinics and hospitals, data from the MHH Eye Hospital in Hannover were compiled over the period of 3 days (30.12.2022-01.01.2023) and evaluated with respect to gender, age, severity, injury pattern, type of fireworks and treatment.



RESULTS: Of a total of n = 25 injured patients, n = 19 (76%) were male. Most patients presented on New Year's Day (n = 14, New Year's Eve: n = 9; 30.12.2022: n = 2), with the majority of cases presenting with mild injuries with irritation and erosion of the ocular surface (n = 15; 60%). Of the patients four sustained moderate to severe injuries with bulbar contusion, hyphema, and sometimes iris base tears (16%). Of the patients six suffered severe, mainly open, eye injuries (24%), two of which required primary evisceration. Ignition of fireworks batteries revealed the highest risk of serious injury, affecting mainly males 31-40 years of age. Children up to 12 years of age generally sustained only minor injuries, although there were exceptions as there were among adolescents. The person who caused the fireworks injury was affected in about 52% of the cases; in 48% the victim of the accident was a bystander. In cases of complex injuries, under certain conditions only surgical exploratory diagnostics could lead to the correct diagnosis and best possible care.



CONCLUSION: The extent of firework injuries is manifold and the consequences including blindness are considerable. The burden on physicians on duty on New Year's Eve and New Year's Day was enormous, as with the permission of private fireworks a large number of patients had to be cared for via the emergency room, some of whom required complex surgical care. To prevent serious eye injuries, targeted education about the risks of private fireworks and possibilities to increase safety should be intensified.



===



Hintergrund



Der Umgang mit Feuerwerkskörpern führt regelmäßig zu vielfältigen Verletzungen im Augenbereich. Nachdem unter dem COVID-Lockdown und dem Verbot des Feuerwerk-Verkaufes für den privaten Bereich in den beiden vergangenen Jahren die Verletzungszahlen massiv gesunken sind, musste zum letzten Jahreswechsel wieder ein erheblicher Anstieg registriert werden. Ziel dieser Arbeit war es, den Umfang und das Spektrum solcher Verletzungen in einem Zentrum der Maximalversorgung in Hannover darzustellen.

Methoden



Im Rahmen der bundesweiten Erhebung feuerwerksassoziierter Augenverletzungen in notfallversorgenden Augenkliniken wurde die Daten der MHH-Augenklinik über den Zeitraum von 3 Tagen (30.12.22 bis 01.01.23) zusammengetragen und bezüglich Geschlecht, Alter, Schweregrad, Verletzungsmuster, Art der Feuerwerkskörper und der Behandlung bewertet.

Ergebnisse



Von insgesamt n = 25 Verletzten waren n = 19 (76 %) männlichen Geschlechts. Die meisten Patienten stellten sich am Neujahrstag vor (n = 14); (Silvester: n = 9; 30.12.22: n = 2), wobei in der Mehrzahl der Fälle leichte Verletzungen mit Reizungen und Erosiones der Augenoberfläche registriert wurden (n = 15; 60 %). Bei 4 Patienten ergaben sich mittelschwere Verletzungen mit Bulbuskontusion, Hyphäma und ggf. Irisbasiseinrissen (16 %). Sechs Patienten zogen sich schwerste, überwiegend offene Augenverletzungen zu (24 %), wobei 2 Augen mittels Eviszeration primär versorgt werden mussten. Das Zünden von Feuerwerksbatterien offenbarte das höchste Risiko für schwere Verletzungen, wobei hauptsächlich Männer zwischen dem 31. und 40. Lebensjahr betroffen waren. Kinder bis zum 12. Lebensjahr verletzten sich in der Regel nur leicht, wobei es aber hier wie auch bei den Jugendlichen Ausnahmen gab. Der Verursacher der Feuerwerksverletzung war in 52 % der Fälle selbst betroffen, in 48 % wurde ein Zuschauer Opfer des Unfalls. Im Fall von komplexen Verletzungen konnte unter Umständen erst die chirurgisch explorative Diagnostik zur korrekten Diagnose und bestmöglichen Versorgung führen.

Schlussfolgerung



Das Ausmaß von Feuerwerksverletzungen ist vielfältig, und die Folgen inklusive Erblindung können gravierend sein. Die Belastung für die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte an Silvester und Neujahr war dieses Jahr enorm, da mit der Freigabe des privaten Feuerwerkes wieder konzentriert eine Vielzahl von zu versorgenden Patienten über die Notaufnahme hinzukommen, die teilweise komplexer chirurgischer Versorgung bedürfen. Um schwere Augenverletzungen zu verhindern, sollte die gezielte Aufklärung über die Risiken von privatem Feuerwerk intensiviert und es sollten Möglichkeiten der Erhöhung der Sicherheit diskutiert werden.

Language: de