Abstract

BACKGROUND: According to socialization theory, parental sex education should lead to increased sexual literacy in adolescents. However, current data for Germany is lacking. RESEARCH AIM: Against this backdrop, the aim of the present study was to link for the first time the general conversations about sexuality in the family (research question 1, RQ1), and specifically parental contraception education (RQ2), with the sexual risk behavior of adolescents.



MATERIALS AND METHODS: The database is the ninth wave of the representative survey "Youth Sexuality" conducted by the Federal Centre for Health Education in Germany (BZgA). Data from all sexually active 14- to 17-year-old adolescents in the sample who provided information on their sexual behavior and whose parents reported on their sex education behavior were analyzed (N = 357). To answer the two research questions, logistic regression analyses were carried out with four central characteristics of adolescent sexual behavior.



RESULTS: The results showed that for both girls and boys conversations about sexuality in the family are positively correlated with (1) reached age of consent at first sexual intercourse, (2) a positive first sexual intercourse experience, (3) reliable contraception use, and (4) a low number of sexual partners (RQ1). The same pattern of results emerged for contraception education by parents (RQ2).



DISCUSSION: The positive correlations between parental sex education and less risky adolescent sexual behavior need to be further investigated with respect to the underlying causal mechanisms.



Hintergrund



Sexualaufklärung im Elternhaus soll laut Sozialisationstheorie zu mehr sexueller Handlungskompetenz bei Jugendlichen führen. Aktuelle Daten für Deutschland fehlen jedoch.

Ziel der Arbeit



Vor diesem Hintergrund war es Ziel der vorliegenden Studie, erstmals das allgemeine Sprechen über Sexualität im Elternhaus (Forschungsfrage 1, F1) sowie speziell die Verhütungsberatung durch die Eltern (F2) mit dem sexuellen Risikoverhalten der Jugendlichen in Verbindung zu setzen.

Material und Methoden



Datengrundlage ist die 9. Welle der Repräsentativbefragung "Jugendsexualität" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Analysiert wurden Daten aller sexuell aktiven 14- bis 17-jährigen Jugendlichen im Sample, von denen eigene Angaben zum Sexualverhalten sowie Angaben ihrer Eltern zum Aufklärungsverhalten vorliegen (N = 357). Zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen wurden logistische Regressionsanalysen mit 4 zentralen Merkmalen des jugendlichen Sexualverhaltens gerechnet.

Ergebnisse



Es zeigte sich, dass das Sprechen über Sexualität im Elternhaus bei Mädchen und Jungen positiv korreliert mit 1. dem erreichten Konsensalter beim ersten Geschlechtsverkehr, 2. einem positiven Erleben des ersten Geschlechtsverkehrs, 3. einem zuverlässigen Verhütungsverhalten und 4. einer geringen Anzahl an Sexualpartner*innen (F1). Das gleiche Ergebnismuster ergab sich für die Verhütungsberatung durch die Eltern (F2).

Diskussion



Die positiven Zusammenhänge zwischen elterlicher Sexualaufklärung und risikoärmerem jugendlichen Sexualverhalten gilt es hinsichtlich der zugrunde liegenden Kausalmechanismen genauer zu untersuchen.

Language: de