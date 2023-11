Abstract

The COVID-19 pandemic revealed a worrying situation in relation to how mental health problems and depression in adolescents are faced. In the first year of the appearance of COVID-19, the global prevalence of anxiety and depression increased by 25%, according to a scientific report published by the World Health Organization (WHO)1. This prevalence was an indicator of the impact of other diseases and suicide along with an increase in acute poisonings (AI)2. In Chile, it is estimated that the incidence of poisoning is 1.34 cases per 100,000 inhabitants and that 49.2% of them are caused by medications. According to what was published by the National Pharmacovigilance Center (CNFV), the highest proportion of AI notifications are intentional and correspond to 85% of the total cases reported in the period 2012-20183.



[Translation by Google Translate]





La pandemia por COVID-19, reveló una situación que preocupa en relación a cómo se enfrentan los pro- blemas de salud mental y la depresión en los adoles- centes. En el primer año de la aparición del COVID-19, la prevalencia global de ansiedad y depresión aumentó en un 25%, según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. Esta pre- valencia fue un indicador de impacto de otras enfer- medades y del suicidio junto con un incremento en las intoxicaciones agudas (IA)2. En Chile, se estima que la incidencia de intoxica- ciones es de 1,34 casos por cada 100.000 habitantes y que el 49,2 % de ellas son producidas por medicamen- tos. De acuerdo a lo publicado por el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) la mayor proporción de notificaciones de IA son intencionadas y corresponden al 85% del total de casos comunicados en el periodo 2012-20183.

