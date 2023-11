Abstract

With great expectation we received the news regarding the approval by the Honorable Chamber of Deputies of the project that modifies Law No. 19,712, on Sports of Chile, adding the following article1: “Educational establishments of the country, at the nursery, basic and secondary education levels, they must do fifteen minutes of exercise a day before the start of the school day, with the aim of encouraging sports and healthy living habits in students.



As the Department of Physical Activity Sciences of the Catholic University of Maule, which houses one of the longest-running Physical Education Pedagogy programs in Chile, we believe that the bill is an excellent possibility to increase physical activity. daily life of schoolchildren and, consequently, reduce the adverse effects that current lifestyles have imposed on the population, which are characterized by a high academic and work load, high use of screens, few moments for leisure, recreation, physical activity and sport, added to poor nutrition due to the high consumption of fast food and ultra-processed foods ...



===



Con mucha expectación recibimos la noticia refe- rente a la aprobación por parte de la Honorable Cáma- ra de Diputadas y Diputados del proyecto que modifi- ca la Ley N°19.712, del Deporte de Chile, agregando el siguiente artículo1: “Los establecimientos educacionales del país, en los niveles de educación parvularia, básica y media, deberán realizar quince minutos diarios de ejer- cicio antes del inicio de la jornada escolar, con el objeto de incentivar el deporte y los hábitos de vida saludable en los alumnos”.

Como Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Católica del Maule, que alber- ga una de las carreras de Pedagogía en Educación Física más longevas de Chile, creemos que el proyecto de Ley es una excelente posibilidad para incrementar la activi- dad física diaria de los escolares y, consecuentemente, disminuir los efectos adversos que los estilos de vida actuales han impuesto en la población, los que se ca- racterizan por una alta carga académica y laboral, alto uso de pantallas, escasos momentos para el ocio, la re- creación, la actividad física y el deporte, sumado a una nutrición precarizada por el alto consumo de comida rápida y alimentos ultraprocesados. ...

Language: es