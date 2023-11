Abstract

INTRODUCTION: The goal of this study was to estimate the prevalence of workplace violence in a population of young ophthalmologists in France and to characterize these situations.



METHODS: We conducted an epidemiological descriptive, cross-sectional, multi-center study based on an anonymous questionnaire. We submitted a questionnaire to all ophthalmology residents and fellows (n=157) in the Grand Est and Bourgogne-Franche-Comté regions between December 2020 and March 2021.



RESULTS: The overall response rate was 76.4% (n=120, 55% female and 45% male) of whom 81.6% reported having faced aggression at least once. For 50.9% of participants, aggression had occurred several times per year. These situations occurred during the first year of residency in 64.3% of cases. They mainly consisted of verbal aggression (98.8%) by a patient or their relatives (43.7% and 29.8%). The main complaints voiced by these individuals concerned the wait time (40%) and the feeling of lack of competence or improper medical care (26.8%). Fifty-seven percent of people who faced these situations thought about it for at least a week, and 20.4% of those exposed felt anxiety at work after the incident.



CONCLUSION: We found high prevalence of verbal aggression in professional ophthalmology practice. Although these situations were mainly verbal aggression without significant consequences, they sometimes lead to anxiety in the aftermath. We should prepare medical students to manage them, through appropriate theoretical and practical training, such as medical simulation described in this article.



Introduction



L'objectif principal de cette étude était d'estimer la prévalence des situations d'agressivité et de violence survenant au cours de l'exercice professionnel d'une population de jeunes praticiens en ophtalmologie, et de caractériser ces situations.

Méthodes



Il s'agit d'une étude épidémiologique descriptive, transversale, multicentrique basée sur un questionnaire anonyme soumis aux internes et assistants (n = 157) en ophtalmologie des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté entre décembre 2020 et mars 2021.

Résultats



Le taux de réponse global était de 76,4 % (n = 120, dont 55 % de femmes et 45 % d'hommes). Quatre-vingt-un pour cent (IC : 74,7-88,6 %) des répondants ont été confrontés au moins une fois à une situation d'agression ; et 51 % y étaient exposés plusieurs fois par an ou plusieurs fois par mois. Dans 64,3 % cas, cela survenait dès la première année d'internat. Il s'agissait majoritairement d'une agressivité verbale (98,8 %) par un patient et son entourage (respectivement 43,7 % et 29,8 %). Les principaux reproches formulés portaient sur le temps d'attente (40 %), et l'impression de manque de compétence ou d'une mauvaise prise en charge (26,8 %). Cinquante-sept pour cent des personnes exposées y repensaient pendant une semaine ou plus, et 20,4 % ont ressenti un sentiment d'anxiété dans les suites.

Conclusion



Les résultats de notre étude reflètent une prévalence importante des agressions verbales au cours de l'exercice professionnel en ophtalmologie. Ceci mérite d'être pris en compte et de préparer les étudiants en médecine par une formation adaptée dès le début de l'internat. La simulation médicale pourrait être un choix intéressant pour cette formation, comme celle proposée dans cet article.

