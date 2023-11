Abstract

BACKGROUND: Adolescents are more prone to develop health risk behaviors. Among these, early consumption of psychoactive drugs is relevant.



AIM: To assess the association between early consumption of illicit drugs, tobacco and alcohol, suicide behaviors, risky sexual behaviors, eating habits and physical activity in school age adolescents from Valparaiso, Chile. MATERIAL AND METHODS: The online world survey of scholar health to identify the health risk behaviors was answered by 550 adolescents aged 15 to 18 years, from a public educational institution at Valparaiso, Chile.



RESULTS: Early consumption of alcohol, smoking and illicit drug use was reported by 59, 57 and 44% of respondents, respectively. The frequency of psychoactive drug consumption during the last month, risky sexual behaviors and missing breakfast was higher among those with an early onset of alcohol and illicit drug consumption and smoking. The frequency of suicidal risk behaviors and low consumption of fruits and vegetables was higher among those with an early onset of illicit drug use and smoking. A low physical activity level was associated with early smoking onset. Health risk behaviors were associated with early onset of alcohol and illicit drug consumption and smoking.



CONCLUSIONS: Early onset of alcohol and illicit drug consumption and smoking is associated with health risk behaviors in Chilean adolescents.



La adolescencia es un período del desarrollo durante el cual los adolescentes se involucran con mayor frecuencia en comportamientos de riesgo para la salud (CRS)1,2.



La exposición temprana a niveles insuficientes de actividad física, hábitos alimentarios poco saludables, consumo de alcohol y tabaco generan consecuencias adversas para la salud en la edad adulta con mayor riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT)3. Además, el consumo de sustancias psicoactivas, las lesiones auto infringidas, y los comportamientos sexuales riesgosos se han relacionado con causas de muertes prevenibles como accidentes de tránsito, suicidio, violencia interpersonal, complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, e infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana4.



Uno de los principales CRS es el inicio precoz de sustancias psicoactivas, aun cuando no existe consenso en los puntos de corte para su edad5. En Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) define precocidad como la proporción que declara haber probado estas sustancias por primera vez antes de los 15 años, e informó en el Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas de 20196 (n = 46.628), que el 63,7% inicia precozmente el consumo de alcohol, 59,9% de tabaco y 48,0% de marihuana. Estos comportamientos pueden causar un estado dinámico de propensión a otros CRS, aumentar la probabilidad de ocurrencia de transgresión normativa, generar consecuencias negativas para la salud y conducir a desenlaces fatales7-8.



Estudios sugieren que la experimentación temprana se asocia a prevalencias más elevadas de consumo diario y a policonsumo regular o consumo concurrente de 2 o más drogas9-10, aumenta el riesgo de dependencia y abuso de esta sustancia a edades más tardías11, y de ideación e intento de suicidio12-13. El consumo precoz de alcohol se relaciona con abuso o dependencia del alcohol en la adultez11,14, con el uso de drogas ilícitas y con conductas sexuales de riesgo15. El consumo precoz de tabaco se asocia con mayor probabilidad tabaquismo16 y menor nivel de actividad física17, mientras que el consumo precoz de marihuana aumenta el deterioro cognitivo de las funciones ejecutivas y neurocognitivas18, trastornos mentales19, y con dependencia posterior de alcohol y drogas20.



Otros investigadores sugieren que el inicio precoz podría atribuirse a factores predisponentes como susceptibilidad genética, trastorno de conducta e impulsividad...

