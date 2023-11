Abstract

BACKGROUND: Childhood maltreatment extends beyond this stage of development, impacting adolescence and adulthood, and even adolescent dating violence. Adolescence is an essential transitional stage, so dating violence puts development at risk. In Chile, studies on adolescent dating violence are just emerging and still show a gap.



AIM: To examine the relationship between abuse during childhood with victimization and perpetration experiences for adolescent dating violence. MATERIAL AND METHODS: The sample consisted of 242 adolescents between 14 and 19 years of age (59% females) who completed the Conflict in Adolescent Dating Relationship Inventory (CADRI) and the Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CQT-SF), both in their Spanish version. Multiple regression analysis was used to evaluate the degree of association between sexual, emotional, and physical abuse during childhood with adolescent dating violence.



RESULTS: Sexual and emotional abuse were predictors of dating victimization. In addition, sexual and physical abuse were found to be predictors of perpetration.



CONCLUSIONS: Our study supports the evidence on differentiated outcomes between adolescent dating victimization and perpetration. Moreover, it highlights the role of childhood sexual abuse as a predictor of both.



La violencia de pareja adolescente (VPA) se define como algún tipo de violencia psicológica, física, sexual o acoso perpetrado por una pareja actual o anterior, en persona o electrónicamente1. En Latinoamérica las tasas de violencia física en el noviazgo son más altas en comparación con Norteamérica, Europa y Asia2. En Chile aumentan entre los 15 y 29 años de edad3. Los adolescentes reportan victimización psicológica entre 22% y 6%, sexual entre 7% y 3%, física 3% y por redes sociales entre 30% y 1%3.



Se han estudiado diversos marcadores de riesgo para la VPA, destacándose los estudios ontogénicos y del microsistema del individuo4, como conductas externalizantes, aprobación de la violencia, baja habilidad de resolución de conflictos, conducta sexual de riesgo e ira como también experiencias previas de VPA, pares perpetradores de VPA y exposición a la violencia de familia de origen (VFO)4,5. Una revisión sistemática identificó mayor frecuencia de factores de riesgo individuales que factores de riesgo familiares, por pares y sociales6. Estudios longitudinales muestran que en las familias con violencia de pareja las probabilidades de maltrato y abandono infantil aumentan7.



Dentro de las Teorías de Transmisión Intergeneracional de la Violencia, la Teoría de los Sistema Familiares propone que la dinámica relacional fa miliar influye en el desarrollo de la personalidad8, donde los efectos de la VFO se originan por ser testigo de violencia familiar o víctima de maltrato infantil (MI)5. Mecanismos entre la asociación de VFO y VPA destacan: (1) Mediadores cognitivos que provocan o priman comportamiento agresivo; y (2) Teorías de apego relacionadas con el trauma que inciden en el desarrollo desadaptativo desde el MI a la VPA5-9. En conclusión, existen teorías y mecanismos que establecen el rol predictor de la VFO en la VPA.



El MI es comprendido como un ambiente relacional patogénico capaz de generar riesgos de mala adaptación del sujeto en distintos dominios10, debido a actos de comisión y/u omisión de protección del niño, como el abuso y la negligencia respectivamente11. Las tasas mundiales según tipo de abuso oscilan entre 12,7% y 36,3%, y tipo de negligencia entre 16,3% y 18,4%, como tasas de MI altas12. Los efectos del MI se extienden más allá de esta etapa del desarrollo, alcanzando la adolescencia y la adultez, impactando tanto en salud mental14 como en VPA1,5. Sin embargo, en Chile se sabe poco sobre la victimización infantil13.



Estudios realizados en jóvenes y adolescentes que sufrieron MI concuerdan que presentan mayor probabilidad de perpetrar y/o de ser víctimas de VPA4,5,15,16. Se ha buscado determinar si los efectos del MI son exclusivos de un tipo específico de maltrato, parte de distintos maltratos superpuestos o producto de efectos acumulativos5. El maltrato físico, emocional y sexual, la negligencia y ser testigo de maltrato de pareja son importantes en la predicción de violencia de pareja, ya sea en su efecto individual o combinado15,17,18, destacándose el maltrato emocional...

Language: es