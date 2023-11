Abstract

BACKGROUND: Deliberate self-harm and the consumption of psychoactive substances are important public health problems among adolescents.



AIM: To determine the association of deliberate self-harm with the consumption of psychoactive substances, in school adolescents in Colombia. MATERIAL AND METHODS: A survey about deliberate self harm and psychoactive substance use during the last 12 months was answered by 80 018 adolescents aged between 12 and 18 years.



RESULTS: The prevalence of deliberate self-harm in the last 12 months was 14.1%. The use of psychoactive drugs was associated with deliberate self-harm. The greatest association was observed with the use of non-prescription tranquilizers (Odds ratio 4.05 95% confidence intervals 3.42-4.81).



CONCLUSIONS: We observed an association between deliberate self-harm and the consumption of different psychoactive substances.



===



La autolesión deliberada (AD) ha sido definida como cualquier tipo de autoagresión intencional o comportamiento lesivo, causado a conciencia por un individuo, independientemente de la intención suicida. Tal conducta, en adolescentes, es un grave problema de salud pública1. Las personas que se realizan la AD describen una sensación de tensión o ansiedad antes del acto y una sensación de alivio o reducción de la ansiedad después de la AD. Se especifica que en esa autoagresión no hay intención de quitarse la vida2.



Varios metaanálisis han sintetizado información sobre la magnitud de ese fenómeno en adolescentes. El primero de ellos resumió la información reportada en 20 estudios, en los que se encontró que las estimaciones por vida de AD en personas de 12 a 20 años, oscilaban entre 5,5% y 30,7%3. El segundo metaanálisis recogió información de 172 estudios de 41 países en adolescentes de 12 a 18 años, en el que se estimó una prevalencia de vida de 16,7%4. Estudios que han evaluado ese fenómeno, reportan que entre 5,0% y 37,2% de los adolescentes informan haber tenido episodios de AD durante los últimos doce meses3,5-9. Uno de los problemas que tiene el estudio de tal fenómeno es la variabilidad de la definición que se toma en cada estudio; por ejemplo, cuando se toma de bases hospitalarias, se crea una subestimación, pues a nivel clínico solamente se reportan los casos con mayor gravedad1; y cuando se toman por autorreporte, el concepto de AD, en algunos casos, no es claro para los adolescentes1. El desarrollo de instrumentos que permitan evaluar ese fenómeno todavía se encuentra en discusión...

Language: es